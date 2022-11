Matt Hancock obtient une autorisation spéciale pour communiquer avec le monde extérieur lorsqu’il est dans la jungle I’m a Celebrity

MATT Hancock a obtenu une autorisation spéciale pour communiquer avec le monde extérieur lorsqu’il est sur I’m A Celeb – et dit qu’il fera don d’une partie de ses honoraires à un hospice local.

Le politicien, qui a dû démissionner après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage en ayant une liaison au bureau, sera la 12e star à aller dans la jungle, a révélé The Sun ce matin.

Matt Hancock s'est engagé à donner de l'argent I'm A Celeb à un hospice local

Le député a fait retirer le fouet conservateur pour avoir rejoint le spectacle de cette année

Dix célébrités participeront à I’m A Celeb ce dimanche lorsque la nouvelle série commencera.

Mais Matt, 44 ans, sera l’une des deux stars qui rejoindront le camp plus tard.

ITV a assoupli les règles uniquement pour le député, afin qu’il puisse continuer à communiquer avec le personnel en cas d’urgence dans sa circonscription de West Suffolk.

Et M. Hancock s’est engagé à faire don d’une partie des frais de participation à l’émission à un hospice local.

Ce matin, le whip en chef conservateur Simon Hart a confirmé que M. Hancock avait suspendu le whip pour avoir abandonné les Communes pour faire de la télé-réalité.

Il a déclaré: “Suite à une conversation avec Matt Hancock, j’ai examiné la situation et je pense qu’il s’agit d’une affaire suffisamment grave pour justifier la suspension du whip avec effet immédiat.”

Des sources proches de l’ancien secrétaire à la Santé ont riposté aux critiques, affirmant que c’était un excellent moyen de sensibiliser le public à sa campagne contre la dyslexie.

Un allié politique proche de Hancock a déclaré : « I’m A Celeb est l’émission la plus regardée à la télévision. Matt ne s’attend pas à servir à nouveau au gouvernement, c’est donc une opportunité incroyable pour lui de s’engager avec les 12 millions de Britanniques qui se connectent chaque nuit.





L’allié a ajouté que Hancock était “flatté et naturellement curieux” lorsqu’il a été approché pour la première fois par ITV.

Cependant, il a d’abord refusé cette opportunité “en raison de l’instabilité à laquelle le gouvernement était confronté à l’époque”.

Maintenant, avec le nouveau Premier ministre Rishi Sunak aux commandes, M. Hancock pense que le moment est enfin venu.

Son allié a déclaré: «Matt a toujours cru en la communication directe avec les personnes qu’il représente – qu’il s’agisse de sortir et de battre les rues de West Suffolk, à travers toutes sortes de médias ou via ces conférences de presse.

« Il y a plusieurs façons de faire le travail d’être député. Qu’il soit en camp pour une journée ou trois semaines, il y a très peu d’endroits où les gens pourront voir un politicien tel qu’il est vraiment.

« Quoi de mieux pour montrer le côté humain de ceux qui prennent ces décisions qu’avec le programme le plus regardé à la télévision ? «Les politiciens comme Matt doivent aller là où se trouvent les gens – en particulier ceux qui sont politiquement désengagés.

« Matt est d’avis que nous devons adopter la culture populaire. Plutôt que de mépriser la télé-réalité, nous devrions la voir pour ce qu’elle est – un outil puissant pour faire entendre notre message aux jeunes générations.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré ce matin que le Premier ministre pensait que les députés devraient passer du temps aux Communes plutôt que dans la jungle.

Ils ont commenté: “Le Premier ministre estime qu’à une période difficile pour le pays, les députés devraient travailler dur pour leurs électeurs, que ce soit à la Chambre ou dans leurs circonscriptions.”

Le porte-parole a ajouté qu’il est “peu probable” que M. Sunak se connecte pour regarder Hancock manger des insectes.

L’année dernière, The Sun a révélé en exclusivité que M. Hancock avait une liaison secrète avec sa plus proche assistante, Gina Coladangelo, 44 ​​ans, et a rapidement démissionné de son travail.

Il l’a embauchée en 2020 avec l’argent des contribuables, alors que Covid s’emparait de la Grande-Bretagne. Ils ont été filmés dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall.

Des dénonciateurs ont révélé que le secrétaire à la Santé avait été aperçu en train de tromper sa femme depuis 15 ans avec Mme Coladangelo mariée.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau alors que la souche mutante commençait à se propager.

M. Hancock s’est excusé pour ses actions en déclarant: «J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

“J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.”

L'ancien secrétaire à la Santé photographié avec Gina Coladangelo avant de démissionner pour leur liaison