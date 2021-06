Matt Hancock news en direct: dernières mises à jour alors que la pression monte sur le secrétaire à la Santé pour qu’il démissionne

Anneliese Dodds demande le limogeage de Matt Hancock

Les appels à la démission de Matt Hancock se sont intensifiés après qu’un sondage instantané de Savanta ComRes a révélé qu’une nette majorité de 58% – dont 46% de partisans conservateurs – pensaient qu’il devrait se retirer, contre seulement 25% qui ont dit qu’il ne devrait pas.

Le Parti travailliste a demandé une enquête sur la relation de violation du verrouillage du secrétaire à la Santé avec un assistant, la chef adjointe Angela Rayner déclarant dans une lettre à Boris Johnson que le ministre principal avait « omis de déclarer qu’il était engagé dans une relation avec quelqu’un qu’il a personnellement nommé aux frais des contribuables pour servir de conseiller ».

« Un tel échec semblerait être une nouvelle violation du code ministériel, qui dans ces circonstances devrait sûrement entraîner sa destitution », a-t-elle déclaré.

M. Hancock, 42 ​​ans, a reconnu samedi que son étreinte avec Gina Coladangelo, 43 ans, mariée, avait enfreint les règles de distanciation sociale et a déclaré qu’il était « très désolé ». Mais il a clairement indiqué qu’il avait l’intention de se battre pour conserver son emploi, et M. Johnson a déclaré plus tard qu’il acceptait les excuses de son ministre.

Le Premier ministre a déjà déclaré qu’il considérait l’affaire « close ». Un porte-parole de Downing Street a ajouté que M. Johnson continuait d’avoir « pleine confiance » en M. Hancock.