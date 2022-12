Matt Hancock ne sera pas député aux prochaines élections

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock a déclaré qu’il ne se présenterait pas comme député aux prochaines élections.

Dans une lettre au Premier ministre Rishi Sunak, M. Hancock a déclaré qu’il souhaitait “faire les choses différemment” et trouver “de nouvelles façons pour moi de communiquer avec les gens”.

M. Hancock, qui était récemment l’un des trois derniers candidats à l’émission de téléréalité I’m a Celebrity Get Me Out of Here, a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il existait différentes façons de “atteindre les gens” – autres que de les représenter au parlement.

Il a écrit : « Le Parti conservateur doit maintenant renouer avec le public que nous servons. Il fut un temps où je pensais que la seule façon d’influencer le débat public était au Parlement, mais j’ai réalisé qu’il y avait bien plus que cela.

“J’en suis de plus en plus venu à croire que pour une démocratie saine, nous devons trouver de nouveaux moyens d’atteindre les gens – en particulier ceux qui sont désengagés de la politique.”

Il a ajouté qu’il avait récemment “découvert un tout nouveau monde de possibilités que je suis ravi d’explorer”.

Plus à venir…