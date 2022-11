Matt Hancock “ne s’attend pas à servir à nouveau au gouvernement” après I’m A Celebrity

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock dit qu’il “ne s’attend pas à servir à nouveau au gouvernement” après avoir participé à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

L’ancien secrétaire à la Santé et député de West Suffolk a déclaré qu’il avait reçu beaucoup de soutien pour sa décision d’apparaître dans l’émission de téléréalité ITV, et a déclaré que ce serait un bon moyen de s’engager auprès d’un public plus jeune.

Il a réitéré qu’il pouvait être joint à tout moment pour traiter des “questions urgentes de circonscription” bien qu’il se trouve à plus de 10 000 miles de là dans la jungle australienne.

Aux côtés du comédien Seann Walsh, Hancock devrait entrer dans la jungle mercredi et participer au prochain procès Bushtucker.

Suite à l’annonce qu’il participerait à I’m A Celebrity (IAC), il a fait retirer le whip du Parti conservateur.

S’exprimant avant son arrivée au camp, il a déclaré : « Je ne m’attends pas à servir à nouveau au gouvernement, mais il existe de nombreuses façons de communiquer et de dialoguer avec les gens.

“Quand j’ai été approché pour participer, j’y ai longuement réfléchi, mais l’une des raisons pour lesquelles je me suis senti capable de dire oui, c’est parce que l’équipe IAC a mis en place un système pour que je puisse être joint à tout moment sur n’importe quel questions urgentes de circonscription.

«Beaucoup de gens ont une opinion sur moi en tant que secrétaire à la santé pendant la pandémie, face à des problèmes très difficiles, mais ce n’est pas toute l’histoire.

“J’ai hâte de me lancer dans tout ça comme je fais tout dans la vie. Vous ne pouvez rien cacher dans la jungle, vous voyez quelqu’un avec des verrues et tout.

Hancock a insisté sur le fait qu’il avait reçu beaucoup de soutien malgré la suspension de son whip du Parti conservateur, mais a ajouté qu’il n’était pas sûr de la réaction des autres candidats lorsqu’il entrerait dans le camp.

“J’ai reçu beaucoup de messages de soutien de la part de personnes qui peuvent voir ce que j’essaie de faire pour montrer que les politiciens sont aussi des personnes”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Il existe de nombreuses façons différentes de communiquer avec le public et nous (les politiciens) avons tort si nous pensons que vous ne pouvez le faire que dans les émissions politiques traditionnelles où vous ne parlez principalement qu’à des personnes qui s’intéressent activement à la politique. .

« Il est important que nous nous engagions avec tout le monde, y compris les jeunes, sur qui sont nos politiciens et ce programme est un bon moyen de le faire. Je suis impatient d’y être.”

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! se poursuit mercredi à 21h sur ITV et ITV Hub.