Matt Hancock ne montre « aucune honte » lors du discours de démission « primé aux Oscars » et « cherchera à faire son retour », selon un expert

MATT Hancock n’a montré « aucune honte » lors de son discours de démission « oscarisé » – et a fait allusion à un retour, selon un expert en langage corporel.

M. Hancock, 42 ​​ans, a démissionné de manière sensationnelle de son poste de secrétaire à la Santé hier soir après que sa liaison secrète avec son assistante Gina Coladangelo a été révélée par The Sun.

Un expert en langage corporel a déclaré que la vidéo d’excuses de Matt Hancock montrait un « regret sombre »

Judi James a déclaré que la hausse des épaules de M. Hancock montrait qu’il s’efforçait de « redémarrer subtilement ses signaux d’alimentation »

L’ancien secrétaire à la Santé a démissionné hier soir après que sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo a été révélée par The Sun Crédit : LE SOLEIL

Un pessimiste, M. Hancock, a partagé une vidéo sur Twitter dans laquelle il a admis avoir enfreint les règles de distanciation sociale de Covid avec Mme Coladangelo.

L’expert en langage corporel Judi James a déclaré que les excuses de M. Hancock n’étaient « clairement pas personnelles » – et qu’il faisait allusion à un retour politique.

« Dans l’ensemble, le ton, le sens de l’énergie et de la résolution font que ce son ressemble beaucoup à un homme principalement concentré sur son retour », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

« Il n’y a aucune référence à sa femme ni même implication d’une quelconque honte suscitée par sa tricherie. Il semble voir cela comme une question liée au travail plutôt qu’à une vie personnelle.

« Bien que ce ne soit qu’un bref message, Hancock passe toujours par trois états verbaux et non verbaux.

« Son premier regard est celui d’un regret sombre alors qu’il regarde directement la caméra en utilisant un ton plat et bas et une série de pauses qui ressemblent à des soupirs.

« Il y a toujours un air d’arrogance dans ses propos alors qu’il nous dit » C’est pourquoi je dois démissionner « , nous orientant vers ce qu’il considère comme le seul problème dans son comportement plutôt que d’aborder ce que le public pourrait considérer comme une question de désapprobation. »

Mme James a déclaré que les épaules de M. Hancock se levant à la fin de la première section de la vidéo montraient qu’il essayait de « redémarrer subtilement ses signaux d’alimentation ».

Les messages de remerciement de l’ex-secrétaire à la Santé ressemblaient « beaucoup à un discours d’un oscarisé » selon Mme James.

Elle a déclaré: « ‘Il perd l’apparence d’une conformité soumise et commence à ressembler davantage à un lauréat.

« Ses remerciements sonnent comme un rappel de ce qu’il a accompli au cours de son travail.

« Quand il dit » Je suis très fier de ce que nous avons fait « , il y a des micro-gestes pour suggérer le défi, avec une petite mâchoire en saillie, un bâton de tête et même une montée plus spectaculaire d’un coin de sa bouche comme il dit ‘le plus rapide du monde’. »

L’expert en langage corporel a déclaré que la dernière partie de la vidéo de M. Hancock lui rappelait la démission en larmes de Theresa May.

Mme James a déclaré: « C’est un discours à consonance politique comprenant » assurez-vous que nous pouvons sortir de la pandémie « suivi d’un extrait politique: » Reconstruisez mieux « .

« Et enfin un moment pour vendre l’idée de dévouement à la cause où, comme May, sa voix est sur le point de craquer pour suggérer des larmes alors qu’il nous dit » Ce pays peut réaliser son potentiel « . »

Mme James a ajouté qu’il y avait un « air d’arrogance » dans le discours de M. Hancock

M. Hancock serait « sérieux » au sujet d’une relation avec Mme Coladangelo Crédit : Rex

M. Hancock s’est séparé de sa femme Martha Crédit : PA

M. Hancock serait « sérieux » à propos de l’amante Gina Coladangelo avec le couple « susceptible de s’installer ensemble » malgré leur romance qui ne commence qu’en mai.

Il a dit à sa femme Martha qu’il la quittait la nuit où sa liaison a été révélée pour la première fois, a-t-on rapporté.

Selon le Sunday Times, elle n’avait aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce qu’il annonce la nouvelle et annonce la fin de leur mariage.

Maintenant, un ami de M. Hancock a révélé: « Matt et Gina sont amoureux », ajoutant que la relation a commencé en mai « mais c’est sérieux ».

Un ami a déclaré au Sunday Times : « » C’est un match d’amour. Ils s’installent à la maison. «

D’autres ont déclaré que l’affaire avait commencé il y a jusqu’à six mois et certains ont même doucement remis en question la nature de leur relation en 2019, rapporte le Mail on Sunday.

Maxie Allen – coordinateur de programme à la station de radio universitaire Oxygen où M. Hancock et Mme Coladangelo se sont rencontrés – a déclaré qu’il « avait toujours eu le béguin pour elle ».

Cependant, des rapports insistent sur le fait que l’épouse de M. Hancock, Martha, pensait que rien ne se passait.

Les alliés insistent sur le fait que la relation était «plus qu’une aventure» et qu’il s’était attaché émotionnellement à elle.

Il aurait déclaré au Premier ministre que l’affaire n’avait commencé que le mois dernier.

Hancock a été enregistré en train d’embrasser son assistant le 6 mai – tandis que les câlins étaient toujours interdits dans le cadre des restrictions pandémiques.

M. Hancock et Mme Coladangelo sont amis depuis leurs années universitaires Crédit : LNP

Martha n’aurait pas été au courant de la liaison de son mari jusqu’à ce qu’il le lui dise jeudi Crédit : w8media