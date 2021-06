Matt Hancock n’a pas pu esquiver les conséquences de cet épisode vulgaire

Mercredi, la reine a exprimé sa sympathie pour Matt Hancock, le qualifiant de « pauvre homme ».

Maintenant qu’il a finalement démissionné, il ne peut sûrement y avoir personne dans le pays avec un soupçon de sympathie pour l’ancien secrétaire à la Santé, réputé « désespérant ».

Des questions subsistent également sur les raisons pour lesquelles Mlle Coladangelo est devenue son assistante en premier lieu Crédit : Alamy

Les images de lui vérifiant la côte étaient claires avant de profiter d’un corps à corps avec son assistant de relations publiques – dans des circonstances normales – auraient été atroce.

Mais ce n’étaient pas des circonstances normales. Au moment même où il embrassait et tripotait sa fidèle amie Gina Coladangelo, la loi empêchait les rassemblements sociaux à l’intérieur de différents ménages.

Si M. Hancock avait été surpris en train de tâtonner son assistant ailleurs que dans son bureau de Westminster financé par les contribuables, il aurait pu être condamné à une amende de 200 £.

Les familles ordinaires ont fait des sacrifices extraordinaires pour répondre à ses demandes.

Ils n’ont pas pu embrasser leurs proches mourants une dernière fois pendant que M. Hancock – l’homme qui leur avait interdit de le faire – jouait au tennis des amygdales comme un élève de sixième année surexcité.

Mardi, M. Hancock devait dire à la nation que nous devions endurer au moins deux semaines supplémentaires de verrouillage.

Cela a tout simplement défié toute logique que lui ou Boris Johnson croyaient vraiment que cela pouvait arriver. M. Hancock a fait appel au respect de la vie privée après s’être fait prendre.

Cependant, il était l’homme responsable de la répression la plus draconienne contre la liberté personnelle de l’histoire britannique. C’était une répression politique sur nos vies personnelles.

Nous n’avons aucun doute qu’elle possède un flair pour commercialiser la gamme de bibelots d’intérieur coûteux de son mari multimillionnaire aux riches acheteurs de Kensington.

La pertinence de cette expérience pour faire face à la plus grande crise en temps de paix de l’histoire britannique était moins claire.

Avant de démissionner, il était toujours difficile de voir comment un dirigeant d’entreprise dans le monde réel aurait pu rester en poste après avoir offert à une amie un travail de prédilection et avoir ensuite commencé une liaison avec elle.

L’ancien secrétaire à la Santé était un formidable survivant politique.

À l’incrédulité de beaucoup – y compris le plus notoirement Dominic Cummings – il avait conservé son emploi malgré l’EPI et les tests et traçages.

Mais même lui n’a pas pu esquiver les conséquences de cet épisode vulgaire.

M. Hancock peut s’attribuer le mérite d’avoir joué un rôle dans le déploiement mondial du vaccin dans ce pays.

Mais plus il restait longtemps en poste, plus les dommages qu’il aurait causés à Boris Johnson et au gouvernement étaient importants.