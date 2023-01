Matt Hancock n’a donné que 3% de ses frais à six chiffres I’m a Celebrity à une association caritative

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock n’a jusqu’à présent fait don que de 3% des frais qu’il a été payé pour apparaître sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! à la charité, il a été révélé.

L’ancien secrétaire à la Santé a reçu 320 000 £ pour son passage de trois semaines dans l’émission de téléréalité, dont 10 000 £ ont été reversés à des œuvres caritatives, selon le registre des intérêts financiers des députés.

L’ancien secrétaire à la Santé a juré qu’il utiliserait “l’incroyable plate-forme” pour sensibiliser à la dyslexie après avoir été critiqué par les politiciens et le public pour avoir participé à l’émission.

À la suite de l’apparition, il a perdu le fouet conservateur. Le Premier ministre, Rishi Sunak, s’est dit “déçu” de la décision de Hancock de se rendre en Australie.

Le député de West Suffolk, qui est toujours suspendu du parti conservateur, a également reçu 48 000 £ pour son livre Pandemic Diaries, révèle le registre.

Un porte-parole de M. Hancock a déclaré: «En plus de rehausser le profil de sa campagne contre la dyslexie devant 11 millions de téléspectateurs, Matt’s a fait don de 10 000 £ à St Nicholas Hospice dans le Suffolk et à la British Dyslexia Association, à la suite de son apparition sur ‘ Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici’.

Après avoir atteint les trois derniers concurrents dans Je suis une célébrité… il a déclaré qu’il abandonnerait son siège lors des prochaines élections, affirmant qu’il s’était rendu compte qu’il existait différentes manières d'”atteindre les gens” autres que de les représenter au parlement.

Le programme a été l’un des plus critiqués de l’année dernière, lorsque les téléspectateurs se sont opposés à l’inclusion de M. Hancock dans la série.

Le président de son association tory locale a écrit au whip en chef du parti, Simon Hart, pour dire que le groupe avait décidé qu’il n’était « pas apte à représenter cette circonscription ».

Cette semaine, un homme de 61 ans a été accusé d’avoir agressé l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock dans le métro de Londres.

Geza Tarjanyi, de Leyland, Lancashire, a été accusé de voies de fait simples et de deux infractions à l’ordre public, a déclaré la police britannique des transports.

Le député qui est apparu sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! aurait été indemne de l’attaque présumée de mardi, que son porte-parole a qualifiée de “rencontre désagréable”.

La police a déclaré avoir reçu un rapport faisant état d’un homme «agressé et harcelé» au poste à côté de la Chambre des communes avant 9 heures du matin.