Matt Hancock m’a grogné quand j’ai plaisanté à propos de Thatcher – je pensais “il n’a aucun sens de l’humour”, dit Boy George

BOY George a ri de la justification publique de Matt Hancock pour continuer Je suis une célébrité, en disant: “Ne croyez rien de ce qu’il dit sur la raison pour laquelle il l’a fait.”

Le député de West Suffolk, 44 ans – qui a annoncé cette semaine qu’il se retirerait aux prochaines élections après avoir été exclu du parti conservateur – a affirmé qu’il s’était inscrit dans le but de transmettre “des messages importants aux masses”.

Mais l’icône de la pop George, 61 ans, a balayé le raisonnement de son ancien camarade de camp – disant qu’il trouvait « impossible » de croire les raisons que Matt a données publiquement.

Et il a dit: “Il l’a fait parce qu’il veut botter les talons et passer un bon moment.”

La superstar de Karma Chameleon a ensuite révélé comment il :

A ÉTÉ laissé en larmes après que Matt ait ramené des souvenirs de sa mère hospitalisée seule;

APPELÉ le député un lâche en plaisantant après avoir refusé de se joindre à une mutinerie de camp ;

A ÉTÉ amusé quand Matt lui a « grondé » après une moquerie sur les sacs à main de Margaret Thatcher ;

A ESSAYÉ pour le pousser à donner son point de vue sur les armes nucléaires et les questions transgenres.

Interrogé sur le raisonnement de Matt pour rejoindre l’émission, George a déclaré: «Nous savons tous que les politiciens sont de vraies personnes.

“Nous savons aussi que tout le monde veut être une rock star, tout le monde. Surtout les politiciens.

« Il est donc impossible de croire les raisons de certaines personnes pour faire quelque chose. En fin de compte, ils le font pour un plus grand profil, un peu plus d’attention, en espérant montrer aux gens un autre côté.

“Mat. . . c’est une Balance, et les Balance adorent être sous les projecteurs. Souriant, il poursuit : « Ils aiment la belle vie. Ils vous donneront un coup de coude pour un siège sur le jet. Ils aiment le luxe.

“Alors ne croyez rien de ce que Matt dit sur la raison pour laquelle il a fait Je suis une célébrité cette année. Il l’a fait parce qu’il veut se défouler et passer un bon moment.

L’ancien secrétaire à la Santé Matt – qui a également filmé des épisodes pour Celeb SAS: Who Dares Wins – s’est retrouvé au centre d’une tempête publique lorsqu’il a révélé qu’il devait participer à l’émission ITV.

Le député, qui a été exposé en train de bafouer ses propres conseils lorsque The Sun l’a photographié en train d’embrasser sa maîtresse Gina Coladangelo, a ensuite déclaré à des camarades de camp stupéfaits qu’il voulait montrer que “les politiciens sont humains”.

Mais George pense que Matt était plus préoccupé par le fait de rester maître de lui-même et de “garder ses bords doux” pour le public que de montrer sa vraie personnalité.

Pourtant, il a raconté comment le député “étonnamment naïf” avait subi des échecs répétés du sens de l’humour dans le camp.

Et il a révélé qu’il avait vu une autre facette de lui récemment lorsqu’il est tombé sur une vidéo de lui faisant apparemment semblant de pleurer pendant la pandémie.

Il a dit : « Dans la vie, qui vois-tu vraiment ? Vous voyez une version que les gens veulent que vous voyiez. Et bien que la télé-réalité expose, vous n’obtenez pas tout le poids d’une personne.

« Mais, il y a certaines choses que j’ai vues depuis que je suis sorti. Comme une vidéo YouTube où il faisait semblant de pleurer, c’était . . . c’était comme ‘waouh’. J’étais comme: ‘C’est incroyable.’

Cela dit, je suis dans le métier depuis longtemps et j’ai rencontré tellement de types de personnes différents, chacun avec sa propre façon de gérer le fait d’être sous les projecteurs.

“Et personne dans la série n’était désagréable, même Matt. Il n’est pas direct – il a évité beaucoup de choses – mais cela ne m’a pas surpris.

“Je lui ai posé des questions sur les armes nucléaires, il ne voulait pas y aller, trans, il ne voulait pas y aller – même s’il n’était pas anti-trans, ce qui était bien.”

Il avoue : « J’étais provocateur. Je voulais voir si je pouvais le joindre.

“J’étais comme: ‘Allez, dis-moi qui tu es’ et il a réussi à éviter beaucoup de ces choses, ce qui a frustré les gens.

« Ce n’était pas notre travail de réparer ce que Matt a fait. Avec lui, beaucoup de gens étaient en colère et bouleversés, avec toutes les raisons de l’être.

George, dont la mère Dinah O’Dowd a été hospitalisée deux fois pendant le confinement, le comprend bien.

Il a été vu en train de s’effondrer après l’arrivée de Matt dans le camp – admettant que si sa mère était décédée, il n’y aurait aucun moyen qu’il soit resté dans la série.

Et il a révélé comment voir Matt a ramené le moment «traumatique» qu’il a réalisé qu’il ne pourrait pas être avec elle pendant qu’elle était malade.

Il a déclaré: “C’est arrivé deux fois, mais le premier a été le pire car nous étions en stricte quarantaine. J’étais comme: ‘F *** it, j’y vais quand même’.

« C’est ma sœur Siobhain qui a dit : ‘Tu ne peux pas. Ils ne vous laisseront pas entrer.

“C’était très bouleversant et traumatisant. Et j’en parlais là-dedans, puis je l’ai vu et j’ai pensé que c’était le moment idéal pour dire quelque chose.

“Mais j’ai été étonné de voir à quel point il était calme, il n’a pas bronché.

«Je lui ai dit en face que je pensais qu’il aurait dû s’excuser pour ce qu’il avait fait, et ne pas donner la technicité des« conseils », parce que personne ne s’en soucie.

“Mais à ce moment-là, j’étais comme: ‘J’ai dit ce que j’avais à dire, c’est une personne avec des enfants, avec un partenaire et j’en étais très conscient.’

« Je ne l’ai pas harcelé. Malgré tout, je ne voulais pas qu’il passe un moment horrible dans le camp.

Et il a raconté comment il était resté dans les points de suture après une conversation avec Matt – au cours de laquelle le député l’a supplié de ne pas se révolter.

Il a déclaré: “C’était hilarant. Nous avions perdu un peu de chocolat, et j’avais vraiment faim, alors j’ai dit : ‘Allons-y, mutinez-vous, enlevons tous nos micros et disons : ‘Donnez-nous le chocolat ou le spectacle est fini.’

“Matt suppliait:” Non, ils ont essayé ça sur Coach Trip, et tout le monde s’est fait virer.

“J’étais genre : ‘Matt, ce n’est pas Coach Trip, tu sais combien ça coûte de faire ce show ?! Ils ne peuvent pas tous nous virer. . . le lâche.

“Il y a eu une autre fois où il a eu un échec du sens de l’humour aussi, je lui avais demandé quel serait son sujet de spécialité sur Mastermind.

« Il s’est arrêté et j’ai dit : ‘Les sacs à main de Margaret Thatcher ?’ Il m’a vraiment grogné dessus et j’ai pensé: “Oh, il n’a aucun sens de l’humour”. Mais il se dépréciait parfois.