Matt Hancock : L’étoile montante ambitieuse qui est tombée sur terre

Jil y avait quelque chose de poignant à propos de Profil radio de la BBC de Matt Hancock diffusée l’année dernière. Tout a commencé avec une de ses amies universitaires, Gina Coladangelo, expliquant comment ses parents s’étaient séparés quand il était “très jeune”, mais qu’ils s’étaient tous les deux remariés avec bonheur.

Il a grandi dans le Cheshire et est allé à l’Exeter College d’Oxford, où il a obtenu une première licence en politique – philosophie, politique et économie – suivie d’un MPhil en économie à Cambridge. Il a travaillé à la Banque d’Angleterre, sur le marché du logement, puis est devenu conseiller de George Osborne, le chancelier fantôme, en 2005. Je l’ai rencontré pour la première fois à l’époque : il était énergique, intelligent et, comme le dit Osborne, un peu Tigerish.

C’est vraisemblablement à cette époque qu’il rencontra pour la première fois Dominic Cummings, qui avait été chef de cabinet d’Iain Duncan Smith pendant le bref mandat de ce dernier à la tête des conservateurs. Chaque fois que c’était le cas, Cummings semble avoir développé une aversion précoce et durable pour quelqu’un qui était vraiment un politicien conventionnel.