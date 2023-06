Matt Hancock: Le secrétaire à la santé énergique qui a été renversé par ses propres règles de verrouillage

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Jil y avait quelque chose de poignant à propos de Profil radio de la BBC de Matt Hancock diffusé dans les premières semaines de la pandémie, qui explorait le parcours du ministre au cœur de l’urgence nationale, qui était souvent sur nos écrans, livrant le briefing n°10. Tout a commencé avec une de ses amies universitaires, Gina Coladangelo, expliquant comment ses parents s’étaient séparés quand il était « très jeune », mais qu’ils s’étaient tous les deux remariés avec bonheur.

Il a grandi dans le Cheshire et est allé à l’Exeter College d’Oxford, où il a obtenu une première licence en politique – philosophie, politique et économie – suivie d’un MPhil en économie à Cambridge. Il a travaillé à la Banque d’Angleterre, sur le marché du logement, puis est devenu conseiller de George Osborne, le chancelier fantôme, en 2005. Je l’ai rencontré pour la première fois à l’époque : il était énergique, intelligent et, comme l’a dit Osborne, un peu Tigerish.

C’est vraisemblablement à cette époque qu’il rencontra pour la première fois Dominic Cummings, qui avait été chef de cabinet d’Iain Duncan Smith, le chef conservateur. Chaque fois que c’était le cas, Cummings semble avoir développé une aversion précoce et durable pour quelqu’un qui était vraiment un politicien conventionnel.

La prochaine chose que j’ai su, Hancock était un député, souvent interviewé à la télévision, portant souvent un pull à col en V qui est devenu sa marque de fabrique. Il était rapide, loyal, travailleur et évidemment destiné à une promotion. En effet, il est devenu ministre au département des affaires dès le début et a suscité la jalousie des députés conservateurs qui avaient fait de plus longs apprentissages mais ne s’étaient pas attachés de manière aussi prémonitoire au dispensateur de favoritisme du gouvernement de David Cameron.

Sa capacité et son dévouement non seulement envers M. Cameron, mais aussi envers l’éventuel prochain Premier ministre, M. Osborne, l’ont conduit au Cabinet Office après la victoire des conservateurs aux élections de 2015. Là, en tant que trésorier général – une sorte de titre passe-partout qui sonne mieux que « ministre sans portefeuille » – il a acquis une meilleure compréhension du centre de gouvernement.

Ironiquement, il est entré au cabinet après la chute de ses patrons – et bien qu’il ait soutenu Remain lors du référendum de 2016. Theresa May l’a nommé secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports. Il a dû être agacé que Karen Bradley, son prédécesseur, ait ajouté le « numérique » à un nom de ministère déjà trop long, car il aimait se présenter comme un politicien à la pointe de la technologie, avec pour objectif de obtenir un haut débit ultrarapide dans tout le pays, ainsi que sa propre application afin que les électeurs puissent dialoguer avec leur « député numérique ».

Sa grande rupture est venue avec la démission de Boris Johnson en tant que ministre des Affaires étrangères en 2018 suite au compromis de May sur le Brexit. Jeremy Hunt, le secrétaire à la santé, est allé au ministère des Affaires étrangères et Hancock est allé au département de la santé. La prochaine fois que je l’ai vu, c’était avant la course à la direction des conservateurs pour remplacer May, il était dans le bureau de la rue Victoria où sa carrière devait finir. Son bureau s’ouvrait sur un balcon qui offrait une vue magnifique sur l’abbaye de Westminster et le palais de Westminster.

Il s’est présenté à la direction des conservateurs lorsque May a démissionné, dans un champ bondé, et a remporté un respectable 20 voix au premier tour de scrutin avant de se retirer du concours et d’approuver Johnson.

En tant que secrétaire à la santé, il était aussi énergique et diligent que jamais. Il a travaillé dur pour surmonter les problèmes de compression du financement du NHS depuis 2010, persuadant finalement May de promettre des augmentations substantielles des dépenses – une promesse visant à surenchérir sur les «350 millions de livres sterling par semaine» du côté du bus du Brexit, qui a été repris. par Johnson lorsqu’il est devenu Premier ministre et a rédigé son manifeste pour les élections de 2019.

Il a conservé son emploi lorsque Johnson est devenu Premier ministre, et à nouveau lorsque les conservateurs ont remporté les élections générales, ce qui témoigne de son travail acharné et du sentiment du Premier ministre qu’il n’était pas une menace. Lorsque le coronavirus a frappé, il a répondu avec la détermination de faire ce qu’il fallait, malgré Cummings, le conseiller en chef de Johnson, essayant presque immédiatement de le faire virer.

Comme l’enquête Covid-19 le découvrira sans aucun doute, la réponse de Hancock n’était pas parfaite, mais il est resté dans ce qui a dû être l’un des emplois les plus difficiles pendant presque toute la pandémie. En mai 2021, alors que le programme de vaccination était en bonne voie, Cummings – qui avait quitté le gouvernement à la fin de l’année précédente – a lancé un assaut frontal devant le comité restreint de la science et de la santé, essayant de se débarrasser non seulement de lui, mais de Johnson aussi.

L’attaque de Cummings a échoué, en partie parce qu’elle tournait autour du mot «serait»: Hancock avait promis que les patients renvoyés des hôpitaux vers des maisons de soins «seraient» testés – et non «sont» testés. C’était l’évasion d’un politicien, mais alors, juste au moment où il pensait avoir survécu au pire que le virus et ses ennemis pouvaient lui lancer, une énorme histoire a éclaté. Le soleil avait obtenu une vidéo d’une caméra de sécurité dans le bureau d’Osborne. C’était une caméra que ni Hancock ni ses assistants n’avaient jamais remarquée, installée lorsque l’immeuble de bureaux de la rue Victoria – qui n’avait jamais été conçu comme un bâtiment gouvernemental – avait été construit à l’origine.

Il avait fait venir Gina Coladangelo, son amie de l’université d’Oxford, en tant que «directrice non exécutive» au ministère de la Santé – en fait en tant que conseillère politique supplémentaire. Ils ont commencé une liaison et ont été filmés en train de ne pas respecter les directives de l’époque qui exigeaient une distanciation sociale.

Hancock s’est excusé, a démissionné, s’est séparé de sa femme et a tenté de recommencer, lançant une nouvelle carrière de personnalité de la télévision tout en écrivant un livre pour se défendre. Presque à partir du moment où il a pris connaissance d’un nouveau virus à Wuhan, en Chine, il semble que Hancock se prépare à l’enquête publique sur la gestion de la pandémie par le gouvernement. Maintenant, enfin, il a sa journée à la barre des témoins.