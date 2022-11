Matt Hancock, Jill Scott et Sue Cleaver de I’m A Celeb profitent d’un barbecue surf et gazon sur la plage après avoir remporté une tâche

Je suis une célébrité… Sortez-moi de là Matt Hancock, Jill Scott et Sue Cleaver ont été repérés en train de profiter d’un barbecue surf & turf sur la plage.

Le trio de célébrités a eu droit au délicieux repas après avoir remporté le défi qui a commencé hier soir – voir les stars devoir collecter des balles colorées.

Brian Robert

Jill, Matt et Sue ont eu droit à une journée à la plage

Le trio a été vu en train de manger un délicieux déjeuner

Hier soir, les concurrents de I’m A Celeb se sont affrontés pour remporter le prix BBQ Beach.

Le groupe a été soumis à une série de défis pour essayer de gagner des balles correspondant à une couleur qui leur avait été attribuée.

“Demain, il y a un prix fantastique à gagner, trois d’entre vous gagneront une journée à la plage, se régalant d’un barbecue Surf & Turf”, leur a-t-on dit.

“Au cours des prochaines 24 heures, vous aurez des opportunités de gagner des balles, et demain, toutes les balles seront placées dans une tombola et trois seront tirées au sort. Plus il y a de balles, plus grandes sont les chances de gagner.

À la fin de l’épisode, Owen Warner était en tête – mais il semble qu’il n’ait pas été choisi par la sélection aléatoire de tombola.

Des photographies montrent aujourd’hui le député Matt, 44 ans, la lionne Jill, 35 ans, et Coronation Street Sue, 59 ans, en train de se préparer à un barbecue sur la plage sur le sable blanc.

Volant vers la destination luxueuse en hélicoptère, les célébrités ont été accueillies avec des canapés de plage moelleux et une table pleine de nourriture.

Le trio – toujours vêtu de leurs t-shirts de défi – avait l’air ravi alors qu’ils avalaient Surf & Turf à côté de l’océan.





Le groupe a été vu en train de se servir pour le déjeuner sous forme de buffet, se protégeant du soleil sous une cabane de plage glamour.

Pendant ce temps, alors que le trio avalait son délicieux déjeuner, un premier aperçu de l’épisode de ce soir montre Owen, 23 ans, participant au prochain procès Bushtucker.

La star de Hollyoaks est rejointe par Mike Tindall et Jill – qui ont été choisis par leurs camarades de camp pour jouer à des jeux plus écoeurants dans l’émission ITV.

Dans le clip teaser de l’émission de ce soir, Geordie Ant McPartlin crie des ordres à Owen : « Oi ! Oh ! Cherchez des balles, s’il vous plaît, Owen ! »

La footballeuse anglaise Jill se retrouve piégée et cherche des balles dans une cage pleine d’insectes et la star du rugby Mike est couverte de débris de la jungle sur une plate-forme tournante.

Hier soir, il est apparu que Matt Hancock rejoindrait Mike et Owen dans le procès délicat après s’être porté volontaire en premier.

Les téléspectateurs découvriront pourquoi il a été snobé ce soir en faveur de Jill – c’était aux camarades de camp de décider qui a participé.

Hier soir, Ant a ouvert le spectacle en disant: “Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue en Australie et un spectacle qui propose des tas de balles.”

À quoi Dec a répondu : “Oui, mais n’ayez crainte, il n’y a pas de testicule de kangourou en vue car ce soir, ces balles font partie d’un tout nouveau défi avec un prix incroyable.”

Ant a ensuite expliqué le défi en disant: «Trois célébrités chanceuses seront transportées hors du camp pour profiter d’un barbecue luxueux sur la magnifique Gold Coast australienne.

“Croyez-moi, c’est vraiment le voyage d’une vie.”

I’m A Celeb continue ce soir à 21h sur ITV.

Brian Robert

Les célébrités ont reçu leur propre cabane de plage

Matt a été vu parmi les trois célébrités hors du camp

Les célébrités ont été tirées au sort d'une tombola

Sue, Jill et Matt ont avalé un repas complet