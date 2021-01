Matt Hancock a alimenté aujourd’hui les tensions au sein du Cabinet sur une répression à la frontière britannique, appelant à une action « de précaution » contre les variantes de Covid qui n’ont pas encore été détectées – au milieu des affirmations, le Premier ministre souhaite une approche plus ciblée.

Le secrétaire à la Santé a laissé entendre qu’il était favorable à des restrictions générales sur les arrivées avant une confrontation dans un comité clé demain.

On s’attend à ce que le groupe de ministres clé de Covid O se réunisse pour lutter contre un resserrement, mais des « faucons » tels que M. Hancock, Michael Gove et Priti Patel se sont disputés avec des « colombes » telles que Rishi Sunak et le secrétaire aux Transports Grant Shapps.

Il y a des appels pour que toutes les arrivées soient forcées dans des « hôtels de quarantaine » de style australien dans les aéroports pendant 10 jours à leurs propres frais – et une fermeture complète des frontières pour les passagers étrangers n’a pas été exclue.

Des sources ont déclaré dimanche au Mail que Boris Johnson préfère cibler les restrictions sur les hotspots de Covid plutôt que de mettre tous les passagers aériens en quarantaine.

Cependant, signe des tensions, un « faucon » du Cabinet a déclaré à MailOnline que la politique serait « sans valeur » à moins qu’elle ne couvre toutes les arrivées au Royaume-Uni.

Lors d’entretiens ce matin, on a demandé à M. Hancock s’il était favorable à une interdiction générale des frontières.

« Nous devons avoir un principe de précaution qui stipule de ne pas ramener ces nouvelles variantes au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

« De plus, la nouvelle variante qui me préoccupe vraiment est celle qui n’a pas été repérée.

«Il y a probablement ceux ailleurs qui n’ont tout simplement pas été repris parce que le pays n’a pas ce service de séquençage génomique.

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock (à gauche) a laissé entendre qu’il était favorable à une interdiction générale des arrivées avant une confrontation dans un comité clé présidé par Boris Johnson (à droite) demain.

Boris Johnson est sur le point de contraindre les visiteurs des pays Covid à haut risque à se mettre en quarantaine pendant dix jours, selon The Mail on Sunday. Sur la photo: la foule à l’aéroport d’Heathrow à Londres

M. Hancock a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky qu’il souhaitait voir la capacité de séquençage génomique du Royaume-Uni « mise à disposition dans le monde entier » afin que les variantes émergentes puissent être capturées.

« En attendant, nous devons avoir un principe de précaution … nous avons donc introduit des tests avant le départ et nous avons également introduit des contrôles sur tout le monde pour vérifier que cela s’est produit », a-t-il déclaré.

«Il est absolument essentiel que nous protégions ce pays d’une variante qui n’est pas aussi bien traitée par le vaccin. Nous ne pouvons pas risquer les progrès que nous avons réalisés.

Les voyageurs en provenance du Brésil et d’Afrique du Sud, ainsi que de leurs pays voisins, pourraient être rencontrés à leur arrivée et escortés aux hôtels en quarantaine pendant dix jours selon des plans en cours de discussion par les ministres.

M. Johnson devrait présider un comité Covid-O pour finaliser les mesures demain. Les passagers devront payer les séjours obligatoires à l’hôtel.

Pendant ce temps, les contrôles ponctuels des voyageurs en quarantaine de tous les pays seront « intensifiés » cette semaine avec des visites pour s’assurer qu’ils sont chez eux.

Les contrôles seraient effectués par la police ou des responsables de Public Health England, a déclaré hier soir une source gouvernementale.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, fait partie des ministres du Cabinet favorables à l’augmentation des contrôles.

Pour le moment, ils n’ont passé qu’après trois appels téléphoniques manqués ou «suspects».

Les gens ne se sont pas mis en quarantaine où ils ont dit qu’ils seraient condamnés à une amende. Les ministres auraient rejeté les propositions de suivi GPS de toutes les arrivées pour des raisons de liberté civile.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré qu’il n’y avait « rien de tel que la fermeture complète de la frontière », ajoutant: « Vous devez toujours vous assurer d’avoir un système dans lequel les ressortissants peuvent rentrer. »

Les dirigeants de l’UE seraient en train d’élaborer des plans pour interdire les vols du Royaume-Uni vers tous les États membres.

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé le bloc à agir à l’unisson pour empêcher une nouvelle vague de virus.

Le Portugal et les Pays-Bas ont déjà suspendu leurs vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne en raison des inquiétudes concernant la nouvelle variante Covid.

Pendant ce temps, des photos de foules à l’aéroport d’Heathrow ont suscité des inquiétudes quant à la mauvaise distance sociale et à la « super propagation » du virus.

L’ancien ambassadeur britannique Sir Peter Westmacott a publié une photo sur les réseaux sociaux sous-titrée: « T2 Heathrow vendredi après-midi. Pas de ventilation. Longs délais. Super diffusion. ‘

Hier, une source du Home Office a déclaré: «Les aéroports sont énormes. Nous les encourageons à serpenter les gens autour des aéroports de manière plus éloignée socialement.