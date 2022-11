Matt Hancock insiste sur le fait qu’il “n’a pas perdu ses billes” alors qu’il s’envole vers la jungle australienne pour I’m a Celebrity

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock a insisté sur le fait qu’il “n’a pas perdu ses billes” alors qu’il se dirige vers l’Australie pour rejoindre Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! malgré de nombreuses critiques.

Le député de West Suffolk a affirmé que sa «première priorité» était ses électeurs alors qu’il parcourait plus de 10 000 milles pour rejoindre l’émission ITV, qui commence dimanche.

L’ancien secrétaire à la Santé, qui a été suspendu du Parti conservateur parlementaire, affirme qu’il veut « aller là où se trouvent les gens – pas s’asseoir dans des tours d’ivoire à Westminster ».

Matt Hancock fait face à d’énormes critiques pour s’être envolé pour faire une émission de télévision à l’autre bout du monde (Archives PA)

Hancock a défendu sa décision dans un article pour Le soleilarguant que c’est “une excellente occasion de parler directement à des gens qui ne sont pas toujours intéressés par la politique”.

Il a déclaré que la télé-réalité est un moyen «honnête et non filtré» de communiquer avec les électeurs.

“C’est notre travail en tant que politiciens d’aller là où se trouvent les gens – pas de s’asseoir dans des tours d’ivoire à Westminster”, a écrit M. Hancock.

« Il y a plusieurs façons de faire le travail d’être député. Que je sois en camp pour une journée ou trois semaines, il y a très peu d’endroits où les gens pourront voir un politicien tel qu’il est vraiment.

“Donc, la vérité est que je n’ai pas perdu mes billes ou eu un trop grand nombre de pina coladas. C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi. »

M. Hancock a déclaré qu’il souhaitait utiliser «l’incroyable plate-forme» pour sensibiliser à la dyslexie.

Il a affirmé avoir refusé le programme “deux fois cet été”, mais avait “changé d’avis” après que les producteurs de programmes lui aient demandé une troisième fois la semaine dernière.

Le député a déclaré que ce n’était pas l’argent qui avait changé d’avis, affirmant qu’il ferait “un don” à St Nicholas Hospice Care dans le Suffolk, bien qu’il ne dise pas qu’il renoncerait au montant total.

Il a dit qu’il se sentait capable d’aller dans la jungle maintenant que “le gouvernement est stable” et a affirmé qu’il pouvait être contacté pour “toute question urgente de circonscription”.





Le Premier ministre estime qu’à une époque difficile pour le pays, les députés devraient travailler dur pour leurs électeurs, que ce soit à la Chambre ou dans leur circonscription. Porte-parole de Rishi Sunak

Pendant ce temps, il est confronté à des questions quant à savoir s’il a enfreint les règles sur la demande d’autorisation pour les emplois pris dans les deux ans suivant son départ.

M. Hancock n’a pas demandé conseil au Comité consultatif sur les nominations professionnelles (Acoba) avant d’accepter la comparution, selon l’agence de presse PA.

Lord Pickles, le président conservateur du chien de garde anti-corruption, qui donne des conseils sur les emplois post-ministériels, devrait écrire à M. Hancock pour exiger des éclaircissements.

M. Hancock a été qualifié de “honteux” pour sa décision de rejoindre l’émission (fil de sonorisation)

Selon les règles, M. Hancock devrait demander l’autorisation d’Acoba pour tout nouvel emploi ou rendez-vous qu’il prend jusqu’en juin prochain.

Un porte-parole de M. Hancock a déclaré que les directives “ont été suivies de bonne foi”, ajoutant: “Le site Web d’Acoba indique clairement qu’il ne considère pas les apparitions dans les médias comme une nomination ou un emploi.”

Cependant, le site Web indique seulement que les activités «ponctuelles» ne sont pas applicables, tout «arrangement à plus long terme» nécessitant une demande à Acoba.

En fonction de son comportement lors des votes publics, M. Hancock pourrait rester dans la jungle jusqu’à trois semaines.

En avril, il a été constaté que la députée conservatrice et ancienne ministre du Logement Esther McVey avait enfreint les règles pour ne pas avoir demandé l’avis d’Acoba sur son «engagement régulier» en tant que présentatrice de GB News.





Cela en dit long sur le fait que Matt Hancock préférerait être bloqué dans une jungle isolée en train de manger des testicules de kangourou plutôt que de passer un moment de plus sur les bancs conservateurs de Westminster. Pete Wishart, député du SNP

Le député d’arrière-ban conservateur Tim Loughton a déclaré que M. Hancock était un “imbécile absolu”.

“Je suis complètement déçu et dégoûté qu’il se soit mis lui-même et une soi-disant carrière de célébrité avant de servir ses électeurs”, a-t-il déclaré à Times Radio.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il était “peu probable” que Rishi Sunak regarde l’émission.

“Le Premier ministre estime qu’à une époque difficile pour le pays, les députés devraient travailler dur pour leurs électeurs, que ce soit à la Chambre ou dans leur circonscription”, a déclaré le porte-parole.

M. Hancock a été contraint de démissionner de son poste de secrétaire à la Santé en juin 2021 après avoir enfreint les règles de distanciation sociale des coronavirus en ayant une liaison dans son cabinet ministériel avec l’assistante Gina Coladangelo.

Le casting 2022 de I’m a Celebrity, moins Matt Hancock (TVI)

Lobby Akinnola, de la campagne Covid-19 Bereaved Families For Justice, a déclaré: “Matt Hancock n’est pas une” célébrité “, c’est l’ancien secrétaire à la Santé qui a supervisé le Royaume-Uni ayant l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde à cause de Covid-19 tout en enfreignant ses propres règles de verrouillage.

“Le fait qu’il essaie de tirer profit de son terrible héritage, plutôt que de faire preuve d’humilité ou de chercher à réfléchir aux conséquences épouvantables de son passage au gouvernement, en dit long sur le genre de personne qu’il est.”

La Chambre des communes est en vacances du 10 au 14 novembre, mais les célébrités pourraient passer jusqu’à trois semaines dans la jungle – ce qui signifie que M. Hancock manquerait d’importantes affaires des Communes, y compris la déclaration d’automne du 17 novembre, s’il reste dans le concours.

Dans la circonscription de M. Hancock, Andy Drummond, vice-président (politique) de l’Association conservatrice du West Suffolk, a déclaré : « J’ai hâte qu’il mange le pénis d’un kangourou. Cite moi. Vous pouvez me citer là-dessus.