Le secrétaire à la santé a déclaré que la variante était un «problème très important» car elle était associée à une charge virale plus élevée de Covid-19 – contribuant peut-être à des niveaux plus élevés de transmission.

« Je suis extrêmement inquiet pour la variante sud-africaine, et c’est pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises pour restreindre tous les vols en provenance d’Afrique du Sud », a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme. «C’est un problème très, très important … encore plus problématique que la nouvelle variante britannique.»

Le conseiller du gouvernement a déclaré à Times Radio qu’il pensait que la variante sud-africaine était plus préoccupante que celle du Royaume-Uni «de loin» et a déclaré qu’il pensait qu’elle était déjà au Royaume-Uni «à des niveaux très bas».

Cependant, le professeur Bell a également déclaré qu’il était « peu probable » que la mutation rende les vaccins totalement inefficaces, et qu’il devrait être possible de modifier les vaccins existants dans environ quatre à six semaines. « Tout le monde devrait rester calme – tout ira bien », a-t-il déclaré. .