Matt Hancock fouille dans les abats du dernier procès I’m A Celebrity

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! les téléspectateurs verront Matt Hancock chercher dans un creux d’abats tout en étant envahi par des milliers de mouches alors qu’il relève son cinquième défi consécutif dans l’épisode de ce soir.

Un aperçu de l’épisode de dimanche montre le député de West Suffolk face à la Maison des horreurs alors qu’il grimpe à travers une trappe dans une pièce contenant des mouches avant de s’approcher d’un creux.

“Ce que vous ne savez pas, c’est que ça sent aussi très mauvais”, a-t-il déclaré aux co-animateurs Ant McPartlin et Declan Donnelly.

Alors qu’il fouille les organes de viande pourris, on entend M. Hancock bâillonner alors qu’il essaie d’arracher les étoiles pour gagner de la nourriture supplémentaire pour ses camarades de camp.

McPartlin poursuit en disant que la pièce contient 2,5 millions de mouches, ce à quoi Donnelly demande : « Les avez-vous comptées ?

“Oui, les a comptés”, répond McPartlin en plaisantant.

L’épisode de ce soir devrait également révéler qui a été élu par le public pour devenir le chef du camp.

Lors de son dernier procès, M. Hancock était couvert de bave et de plumes alors que lui et Hollyoaks L’acteur Owen Warner a participé à une version sur le thème de la jungle du jeu télévisé, Who Wants To Be A Millionaire? intitulé Qui veut avoir l’air idiot à l’antenne ?

Les deux hommes ont été trempés de sauce brune et se sont fait jeter de la crème anglaise et des plumes lorsqu’ils n’ont pas répondu correctement aux questions, obtenant seulement cinq étoiles sur 11 pour le camp.

Il a été annoncé plus tôt dans la journée que l’ancien secrétaire à la Santé avait été vu par un médecin au cours du week-end après avoir été piqué par un scorpion.

Un porte-parole a déclaré L’indépendant que la piqûre n’était “pas toxique” et que Hancock va “tout à fait bien”.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! continue sur ITV à 21h.