Matt Hancock fera face à un député en train de griller sur la réponse de Covid AUJOURD’HUI alors que les craintes augmentent le 21 juin La Journée de la liberté sera retardée

MATT Hancock sera confronté aujourd’hui à une importante grillade sur sa gestion de la crise de Covid, craignant que la Journée de la liberté ne soit retardée au-delà du 21 juin.

Le secrétaire à la Santé se prépare à un affrontement enflammé aux Communes au cours duquel il devra se défendre contre les affirmations de l’ancien chef n ° 10 Dominic Cummings.

Matt Hancock fera face à une grillade de députés aujourd’hui Crédit : Rex

Son apparition intervient quelques heures seulement après que Boris Johnson a fait ses remarques les plus négatives à ce jour sur la levée des restrictions à mesure que la variante indienne se propage.

Le nombre de nouveaux cas était de 7 312 hier – le niveau le plus élevé depuis le 27 février – avec des hospitalisations également en hausse.

Mais les chefs du NHS disent jusqu’à présent que les salles d’urgence » s’adaptent bien » à la nouvelle vague car les patients sont généralement plus jeunes et » ont moins besoin de soins intensifs « .

M. Hancock comparaîtra devant un comité mixte de la santé et des sciences à 9 h 30 dans le cadre d’une enquête des Communes sur la gestion de la pandémie.

La session gigantesque de quatre heures pourrait aider à déterminer son destin politique après qu’il ait été fortement incliné pour la hache lors du prochain remaniement ministériel.

Il est susceptible de faire face à un barrage de questions sur les affirmations de M. Cummings selon lesquelles il a gâché la réponse de Covid puis a menti à plusieurs reprises à ce sujet.

Dans un témoignage explosif, l’ancien conseiller en chef de Boris Johnson a déclaré que le secrétaire à la Santé aurait dû être limogé au moins 15 fois.

Son allégation la plus accablante était que M. Hancock avait dit que les patients PM allant des hôpitaux aux maisons de soins étaient testés alors qu’il savait qu’ils ne l’étaient pas.

Il l’a également accusé d’avoir interféré avec les efforts du NHS Test and Trace dans une tentative désespérée d’atteindre l’objectif d’effectuer 100 000 écouvillonnages par jour.

Le secrétaire à la Santé répondra aux affirmations explosives de Dominic Cummings Crédit : AFP

M. Cummings a affirmé que la gestion maladroite par le gouvernement de la pandémie avait coûté des milliers de vies et s’était excusé pour sa participation à celle-ci.

Et il a déclaré que le gouvernement n’a jamais voulu d’une politique frontalière appropriée pour empêcher les nouvelles souches du virus d’entrer.

Il a déclaré: « À partir d’aujourd’hui, examinez tout ce qui concerne les variantes. À mon avis, nous n’avons toujours pas de politique frontalière appropriée. «

Mais lundi, le secrétaire à la Santé s’est prononcé et a rejeté ses affirmations comme « complètement fausses ».

Pressé de savoir s’il avait toujours été honnête, M. Hancock a répliqué: « Oui, bien sûr que je l’ai fait, à la fois en privé et en public.

« C’est comme ça que j’ai abordé le tout, donc ces allégations sont complètement fausses. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit au Premier ministre que les personnes envoyées dans des maisons de soins par les hôpitaux étaient testées alors qu’il savait qu’elles ne l’étaient pas, il a répondu: « Non, je ne l’ai pas fait. »

Et lorsqu’on lui a dit que M. Cummings savait sûrement ce qui se passait à l’époque, il a fustigé: « Eh bien, peut-être qu’il aurait dû. »

Le secrétaire à la Santé a admis que certains patients âgés ont dû sortir sans être écouvillonnés car il n’y avait pas assez de kits disponibles.

Il a ajouté: « Le conseil clinique à l’époque était que l’hôpital est un endroit dangereux pour les personnes, qui pourraient finir par contracter Covid après avoir passé le test mais avant que le résultat ne soit obtenu.

« Le conseil était que très peu de personnes seraient capables de transmettre Covid si elles ne présentaient aucun symptôme, donc le test était réservé à ceux qui présentaient des symptômes. »

Avant l’audience d’aujourd’hui, une source proche de M. Hancock a déclaré à Politico: « C’est simple – Matt fournira des réponses claires et détaillées aux questions qui lui sont posées.

« Comme il l’a fait tout au long, il rendra compte des mesures prises pour protéger le NHS, sauver des vies et sortir le pays de cette pandémie sans précédent le plus rapidement possible. »