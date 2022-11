Matt Hancock fait face à des appels pour perdre des frais importants pour SAS Who Dares Wins après avoir rejoint I’m A Celeb

MATT Hancock a été fustigé par SAS Who Dares Wins qui veut que ses honoraires soient suspendus après s’être inscrit à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!.

L’ancien secrétaire à la Santé a été payé près d’un demi-million de livres pour s’inscrire à l’émission ITV – qui sera diffusée des mois avant la série Channel 4.

Matt Hancock fait face à des appels pour perdre ses frais pour SAS Who Dares Wins après avoir rejoint I'm A Celeb

Matt a atterri en Australie mardi soir avant d'entrer dans la jungle

Hancock, qui a atterri à Brisbane, en Australie, tard mardi soir, n’a pas seulement provoqué la colère de ses électeurs et d’autres membres du parti conservateur.

Channel 4, qui a signé Hancock pour la prochaine série de Celebrity SAS Who Dares Wins, est furieux de sa décision de rejoindre I’m A Celebrity – qui sera diffusée des mois avant la sortie de cette série.

Une source a déclaré: « Matt rejoignant I’m A Celebrity est un énorme deux doigts jusqu’à SAS Who Dares Wins.

“Et non seulement Matt a rejoint I’m A Celeb quelques semaines seulement après le tournage de SAS, mais cette émission sera diffusée des mois avant SAS.”

La source a poursuivi en disant que certains pensent que les frais de Matt pour l’émission, estimés à environ 25 000 £, devraient être annulés.

Ils ont ajouté: “Il y a beaucoup de gens en colère qui travaillent sur SAS qui aimaient Matt quand il s’est inscrit mais qui le traitent maintenant avec un mépris total.

“Il était la grande signature de SAS et l’émission était censée être la première grande série télévisée de Matt.

“En rejoignant I’m A Celebrity, cela rend essentiellement cette exclusivité que Channel 4 avait redondante.





«Ils ne peuvent pas le supprimer à cause de ce qui se passe dans la série.

“Beaucoup pensent qu’il mérite une réduction de salaire, car ils ne peuvent pas l’exclure.”

Des électeurs en colère ont déclaré au Sun qu’ils étaient furieux des frais énormes de Hancock.

Il est maintenant en quarantaine sur la Gold Coast avant le spectacle qui commence dimanche soir.

Il rejoindra 10 autres stars dont la pop star Boy George, l’ancien joueur de rugby Mike Tindall et Sue Cleaver de Coronation Street dans la jungle australienne.

Les téléspectateurs ne verront pas Hancock à l’écran avant la fin de la semaine prochaine, car il s’est inscrit en tant qu’arrivée tardive – rejoignant le comédien et ancien concurrent de Strictly Come Dancing Seann Walsh.

Écrivant dans The Sun hier, Hancock a insisté sur le fait que sa décision de rejoindre I’m A Celebrity n’était pas motivée par l’argent mais pour aider à promouvoir sa campagne sur la dyslexie, une maladie dont il a été diagnostiqué après avoir quitté l’école.

Il a ajouté : « La télé-réalité est une façon très différente de communiquer avec l’électorat – c’est à la fois honnête et non filtré.

“Je veux utiliser cette incroyable plateforme pour sensibiliser, afin qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il est dyslexique.”

Un porte-parole de Matt Hancock a déclaré: «Matt fera un don à l’hospice St Nicholas dans le Suffolk et causera la dyslexie en raison de son apparence.

Il déclarera également le montant qu’il reçoit de l’émission au Parlement pour assurer une transparence totale, comme d’habitude.

Matt rejoindra 10 autres stars dont la pop star Boy George, l'ancien joueur de rugby Mike Tindall et Sue Cleaver de Coronation Street dans la jungle australienne

Hancock a insisté sur le fait que sa décision de rejoindre I'm A Celebrity n'était pas motivée par l'argent mais pour aider à promouvoir sa campagne sur la dyslexie