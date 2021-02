Matt Hancock a exhorté les entreprises de plus de 50 employés à travailler pendant le verrouillage du coronavirus à demander des tests réguliers de coronavirus à résultat rapide dans le cadre d’une extension du programme sur le lieu de travail.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a souligné que la campagne s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à «normaliser les tests sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé» et à identifier les cas asymptomatiques de Covid-19.

Selon les statistiques gouvernementales, 112 organisations à travers le Royaume-Uni se sont jusqu’à présent inscrites pour participer à des tests de masse – couvrant 500 sites.

Les responsables ont déclaré que les entreprises comptant plus de 50 employeurs continuant de se rendre au travail pourront désormais rejoindre le programme et accéder aux tests de flux latéral, qui peuvent produire des résultats en moins de 30 minutes.

Seules les entreprises employant plus de 250 personnes précédemment qualifiées et des travailleurs de première ligne, tels que la police, les pompiers, le personnel des forces frontalières et les fonctionnaires travaillant sur la réponse Covid-19, font partie de celles qui ont déjà accès à des tests de tir rapide réguliers.

Dan Shears, directeur de la santé, de la sécurité et de l’environnement au syndicat GMB, a déclaré que les tests rapides ne sont «pas une solution miracle», ajoutant: «Il est essentiel que les employeurs comprennent les limites et prennent des mesures pour y remédier.

«Tout le monde veut s’assurer que les travailleurs infectieux restent à l’écart du lieu de travail, mais cela signifie que l’introduction des tests est correcte – avec des tests de confirmation pour éviter les ‘faux négatifs’ – et de manière cruciale, s’assurer que toutes les mesures de protection pour réduire la transmission sont mises en œuvre au maximum. «

Dans un communiqué, M. Hancock a déclaré: «Pour sauver des vies et protéger le NHS, nous avons de nouveau demandé à tout le monde de travailler à domicile. Mais nous savons que pour certains, cela n’est pas possible, c’est pourquoi le programme de dépistage rapide sur le lieu de travail est si important.

Il a ajouté: «Les employeurs devraient tester régulièrement leur personnel, et cette initiative à travers le gouvernement pour sensibiliser et encourager davantage d’entreprises à introduire des tests rapides pour les employés est extrêmement importante.

«Quand on considère qu’environ une personne sur trois a le virus sans symptômes et pourrait potentiellement infecter des personnes sans le savoir, il devient clair pourquoi il est si essentiel de concentrer les tests sur les personnes sans symptômes.

«Nous travaillons déjà avec de nombreux employeurs pour intensifier les tests de main-d’œuvre, couvrant l’industrie alimentaire, le secteur de la vente au détail, le réseau de transport et dans le secteur public également. J’exhorte les entreprises et les employés de tout le pays à accepter cette offre de tests rapides pour aider à empêcher ce virus de se propager davantage.

Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, a déclaré: «Les entreprises à travers le pays ont travaillé très dur pour assurer la sécurité de leur main-d’œuvre pendant la pandémie, avec des entreprises de vente au détail, de fabrication et d’énergie parmi celles qui acceptent déjà l’offre de tests en milieu de travail.