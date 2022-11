Matt Hancock exaspère les patrons de SAS Who Dares Wins après avoir rejoint I’m A Celebrity avant la diffusion de l’émission

MATT Hancock a exaspéré les patrons de SAS Who Dares Wins après s’être inscrit à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Le député conservateur a été révélé comme le 12e compagnon de camp surprise par The Sun plus tôt dans la journée.

AFP

Matt Hancock est en route pour l’Australie pour I’m A Celebrity[/caption]

Matt s’est maintenant envolé pour l’Australie pour se mettre en quarantaine avant le spectacle à partir de dimanche soir.

Sa décision a provoqué la colère de ceux qui travaillent sur SAS – qui doit être diffusé sur Channel 4 l’année prochaine.

Une source a déclaré: “Matt était la signature vedette de SAS Who Dares Wins mais maintenant il est sur I’m A Celebrity, il a versé de l’eau froide partout.

“Il sera à l’antenne de la plus grande émission d’ITV pendant un mois.

“De toute évidence, personne travaillant sur SAS n’est impressionné car cela enlève vraiment à leur émission et on dirait qu’ils l’ont signé après I’m A Celebrity – ce qui n’est pas vrai.”

“Tout le monde est assez en colère contre ce qui s’est passé et ce n’est pas la meilleure décision que Matt aurait pu prendre.”

Le Sun a contacté un porte-parole de SAS: Who Dares Wins pour commentaires.

Le Sun a révélé en exclusivité comment le député de West Suffolk avait rejoint la formation plus tôt dans la journée.

Hancock, qui a dû démissionner après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage en ayant une liaison au bureau, sera la 12e star à aller dans la jungle.

Un initié de la télévision a déclaré: «Matt est une signature sensationnelle pour la série, car les producteurs aiment une star avec une histoire à raconter – et ils espèrent toujours qu’ils renverseront les haricots autour du feu de camp.





« Il est le dernier d’une longue lignée de personnalités de la sphère politique, dont la députée Nadine Dorries, Stanley Johnson et le député Lembit Opik.

«Il y a eu un point d’interrogation sur qui serait le douzième camarade de camp, en partie parce que les négociations sur l’arrivée de Matt étaient si top secrètes. Il semble que Matt était une signature de dernière minute.

Un porte-parole de I’m A Celebrity a déclaré: “Nous annoncerons la programmation complète en temps voulu.”

Le député est sur une séquence chaude de télé-réalité après avoir participé à la prochaine série d’émissions difficiles de Channel 4 Celebrity SAS: Who Dares Wins.

Il sera diffusé dans la nouvelle année après son passage dans la jungle.

Peu de temps après que The Sun ait annoncé sa place dans le camp I’m A Celeb, il a fait retirer le whip conservateur pour avoir abandonné les Communes et ses électeurs dans son siège du Suffolk.

Des sources de Westminster affirment que M. Hancock a lancé la nouvelle I’m A Celeb sur des collègues conservateurs stupéfaits après n’avoir pas été promu lors du remaniement de Rishi Sunak à la fin de la semaine dernière.

Il avait également été pressenti pour se présenter à la tête du puissant comité du Trésor de la Chambre des communes, mais s’est retiré de cette course de manière inattendue lundi.

La collègue conservatrice Nadine Dorries s’est fait retirer le fouet en 2013 pour avoir participé à l’émission pendant la période des Communes.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré: “Les gens sont assez choqués pour être honnêtes.”

Peter Jordan – Le soleil

Matt met son esprit et son corps à l’épreuve dans des émissions de télé-réalité[/caption]