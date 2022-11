Matt Hancock et Seann Walsh s’apprêtent à entrer tôt dans la jungle pour sauver I’m a Celebrity après qu’Olivia Attwood ait été forcée de démissionner

DISTRAUGHT Olivia Attwood a été expulsée de I’m A Celebrity hier pour un problème médical persistant malgré ses supplications pour être autorisée à rejoindre ses camarades de camp.

La star de Love Island, 31 ans, a déclaré qu’elle avait le «cœur brisé» que les patrons d’ITV lui aient dit de partir après seulement 48 heures.

Seann Walsh et Matt Hancock pourraient désormais être amenés plus tôt que prévu.

La sortie dramatique d’Olivia Attwood, I’m A Celebrity, a commencé lorsqu’elle s’est soudainement sentie malade dimanche soir – déclenchant un «grand drame» dans le camp.

La star de télé-réalité, qui s’est ouverte dans le passé sur son TDAH, ses crises de panique et son anxiété paralysante, a été examinée par des médecins après seulement 48 heures dans la jungle australienne.

Les producteurs ont alors jugé dangereux pour elle de continuer.

Le Sun peut révéler qu’elle a supplié d’être autorisée à rejoindre ses camarades de camp, dont Boy George et Mike Tindall.

Cependant, la beauté “au cœur brisé” n’avait pas d’autre choix que de rentrer chez elle hier.

Une source a confié au Sun : « Tout le monde est tellement triste pour Olivia. C’était un problème de santé récurrent qui a fait son apparition et cela a provoqué un grand drame dans le camp – tout le monde était impliqué.

Dans l’émission de ce soir, Dec a déclaré: “Comme vous l’avez peut-être entendu, malheureusement, Olivia Attwood a quitté la jungle pour des raisons médicales et ne reviendra malheureusement pas.”





Ant a ensuite semblé laisser échapper tous les détails, ajoutant: «Maintenant, elle figure dans l’émission de ce soir qui a été filmée avant qu’elle ne le fasse accidentellement. . . nous sommes très tristes de la voir partir et nous lui souhaitons bonne chance.

Elle devrait pouvoir conserver ses honoraires, qui se situeraient entre 100 000 et 125 000 £, car ce n’était pas sa décision de partir.

La source de l’émission a déclaré au Sun: “L’équipe de santé et de sécurité est sans pareille et ils ont immédiatement vérifié Olivia, mais parce que la situation nécessitait une enquête plus approfondie, ils ont dû arrêter son voyage I’m A Celebrity.

“Elle était complètement dégoûtée. C’était long à venir pour Olivia et elle était ravie d’être choisie. Elle a supplié l’équipe d’être autorisée à revenir mais ITV ne pouvait tout simplement pas prendre le risque.

«Ainsi, après un sommeil, elle était sur le prochain vol de retour – et arrive au Royaume-Uni à tout moment.» ITV a confirmé qu’Olivia ne serait pas remplacée par une célébrité remplaçante.

Mais on s’attend à ce que les retardataires Seann Walsh et Matt Hancock puissent être amenés plus tôt que prévu en conséquence.

Avant sa maladie soudaine, Olivia a participé à un défi de groupe appelé HMS Drown Under où elle a fouillé dans les “trous de l’enfer” pour trouver des étoiles.

Les créatures cachées à l’intérieur comprenaient des dragons barbus et un python tapis.

La source a poursuivi: “Au départ, on pensait qu’Olivia s’était peut-être blessée en participant à la tâche, mais elle n’a pas abandonné à la suite d’une blessure.”

Un initié de la télévision a confirmé: “Olivia se sentait juste malade.”

ITV a déclaré que le moment dramatique ne sera pas montré à l’écran.

L’année dernière, la réservation majeure de I’m A Celebrity, Richard Madeley, a été transporté d’urgence à l’hôpital depuis le château de Gwrych après avoir eu un “virage amusant”, qui n’a pas non plus été montré.

Il a dit qu’il n’était pas en mesure de retourner au camp en raison des règles strictes de Covid.

Un porte-parole de I’m A Celebrity a déclaré hier: “Par mesure de précaution, Olivia devait quitter la jungle pour subir des contrôles médicaux.

“Malheureusement, l’équipe médicale a indiqué qu’il n’était pas sûr pour Olivia de retourner au camp car il doit y avoir une enquête plus approfondie. Elle a été absolument brillante et elle nous manquera beaucoup.

L’équipe d’Olivia a publié une déclaration sur Instagram, disant : « Dire qu’Olivia a le cœur brisé serait un euphémisme. Vous entendrez la vérité d’Olivia en temps voulu.

Avec un emoji au visage triste ajouté, la note se terminait : « PS. Qui va rôtir Matt Hancock maintenant ?? ITV est maintenant en train de ruiner la perte de sa signature glamour.

Une source télévisée a déclaré: «Les patrons sont vraiment contrariés pour Olivia – d’autant plus qu’elle s’annonçait comme une si grande partie de la série.

«Elle a tellement de fans de Love Island qui regarderaient et attendraient ses one-liners accrocheurs ou ses effondrements émotionnels. Elle n’est pas timide non plus lorsqu’il s’agit de se déshabiller en bikini – tout espoir d’un “moment Myleene” est parti.”

Olivia rentre chez elle chez son fiancé, le footballeur des Blackburn Rovers Bradley Dack, et a été aperçue l’air abattu à l’aéroport de Brisbane hier.