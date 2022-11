Matt Hancock et Seann Walsh entrent dans le camp I’m A Celeb aujourd’hui après la sortie de choc d’Olivia Attwood

MATT Hancock et Seann Walsh sont sur le point d’entrer demain dans la jungle I’m A Celebrity.

L’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, se rendra au camp de Snake Rock aux côtés du comédien Seann Walsh, 36 ans, après que la série à succès d’ITV ait été plongée dans le chaos lorsque Olivia Attwood, 31 ans, a été forcée de partir pour des raisons médicales la nuit dernière.

Alamy

Matt Hancock apparaîtra sur nos écrans ce soir dans I’m A Celebrity[/caption]

TVI

Sean entrera dans la jungle ce soir[/caption]

Actualités universelles et sport

Olivia a quitté la jungle après seulement 24 heures[/caption]

Nous comprenons que Matt et Seann seront taquinés à la fin de l’émission de ce soir avant de se rendre dans le camp séparé mercredi.

Un initié de la télévision a déclaré: «Matt et Seann arriveront ensemble dans le camp qui est loin des autres célébrités.

“Les producteurs ont prévu le moyen idéal d’introduire la paire dans la série et ce sera l’or de la télévision lorsque les camarades de camp verront Hancock.”

Snake Rock et Croc Creek se sont battus dans les séries précédentes pour gagner des étoiles avant de s’unir pour créer un grand camp.

Cela vient après que la beauté de Love Island, Olivia, soit soudainement tombée malade dimanche soir.

La star de télé-réalité, qui s’est ouverte dans le passé sur son TDAH, ses crises de panique et son anxiété paralysante, a été examinée par des médecins après seulement 48 heures dans la jungle australienne.

Les producteurs ont alors jugé dangereux pour elle de continuer.

Le Sun peut révéler qu’elle a supplié d’être autorisée à rejoindre ses camarades de camp, dont Boy George et Mike Tindall.





Cependant, la beauté “au cœur brisé” n’avait pas d’autre choix que de rentrer chez elle hier.

Une source a déclaré au Sun : “Tout le monde est tellement triste pour Olivia.”

Dans l’émission de ce soir, Dec a déclaré: “Comme vous l’avez peut-être entendu, malheureusement, Olivia Attwood a quitté la jungle pour des raisons médicales et ne reviendra malheureusement pas.”

Ant a ensuite semblé laisser échapper tous les détails, ajoutant: «Maintenant, elle figure dans l’émission de ce soir qui a été filmée avant qu’elle ne le fasse accidentellement. . . nous sommes très tristes de la voir partir et nous lui souhaitons bonne chance.

Elle devrait pouvoir conserver ses honoraires, qui se situeraient entre 100 000 et 125 000 £, car ce n’était pas sa décision de partir.

La source de l’émission a déclaré au Sun: “L’équipe de santé et de sécurité est sans pareille et ils ont immédiatement vérifié Olivia, mais parce que la situation nécessitait une enquête plus approfondie, ils ont dû arrêter son voyage I’m A Celebrity.

“Elle était complètement dégoûtée. C’était long à venir pour Olivia et elle était ravie d’être choisie. Elle a supplié l’équipe d’être autorisée à revenir, mais ITV ne pouvait tout simplement pas prendre le risque.

Getty

Seann est l’une des 12 célébrités participant au spectacle de cette année[/caption]

Getty

Matt doit entrer dans la jungle lors de l’épisode de ce soir[/caption]

Rex