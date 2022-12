Matt Hancock est vu au Royaume-Uni pour la première fois depuis que je suis une célébrité alors qu’il retourne à son travail quotidien chez Commons

MATT Hancock a été vu au Royaume-Uni pour la première fois depuis que je suis une célébrité.

Matt, 44 ans, a été aperçu aujourd’hui en train de revenir à la réalité – se rendant à son travail de jour aux Communes.

TNL

Matt Hancock a été repéré pour la première fois au Royaume-Uni – retour à la réalité[/caption]

TVI

Il a été lancé I’m A Celeb plus tôt cette semaine, et sa petite amie Gina Coladangelo l’a rencontré pour une étreinte chaleureuse sur le pont[/caption]

L’ancien secrétaire à la santé était en Australie jusqu’à cette semaine, lorsqu’il a été expulsé de I’m a Celeb.

Aujourd’hui, il a troqué la tenue de la jungle – et le short en bronze – contre une chemise boutonnée blanche, un costume bleu et un manteau tacheté de noir, et a souri aux caméras en passant devant.

Matt a ensuite également mis en ligne une vidéo sur Instagram avec une boîte pour que les gens lui posent des questions.

Il a déclaré: «Je suis de retour au bureau de Westminster aujourd’hui après ma journée dans la circonscription d’hier.

“J’ai mon projet de loi devant le parlement aujourd’hui pour un meilleur dépistage de la dyslexie, et je répondrai à vos questions, alors demandez-moi n’importe quoi.”

Matt s’était retrouvé dans la finale de l’émission ITV avec Owen Warner et Jill Scott dimanche.

Mais, il a été expulsé et est reparti avec le titre de troisième place.

Matt a sans doute été l’une des célébrités les plus controversées à avoir participé à l’émission.

Le politicien a été limogé de son poste de secrétaire d’État pendant la pandémie de coronavirus pour avoir enfreint les règles de Covid avec son assistante Gina Coladangelo.

Après son départ, Matt a parlé de sa décision de participer à l’émission de téléréalité en disant: “Je sais que c’était controversé que je vienne ici, je sais que certaines personnes ont dit que les personnes dans votre position ne devraient pas se mettre dans des situations embarrassantes.

“Mais nous sommes tous humains et nous nous y mettons tous.”

Il a ajouté: «Je suis juste allé absolument clair que j’allais être totalement moi-même comme s’il n’y avait pas de caméras allumées et c’est ce que j’ai fait.

“Et c’est comme ça que je suis en privé.”

Il a été accueilli par Gina, 45 ans, sur le pont et le couple a apprécié une étreinte.

Gina – dont la liaison bafouant le verrouillage avec Matt a été révélée par The Sun l’année dernière – s’était envolée pour l’Australie pour être à ses côtés.

Jill Scott, 35 ans, a été couronnée gagnante – après un incroyable 12 millions de votes.

S’adressant aux hôtes Ant McPartlin et Dec Donnelly après avoir reçu la nouvelle, Jill a déclaré: «Je ne peux tout simplement pas y croire.

“Honnêtement, je pense que je vais devoir beaucoup d’argent à ma grand-mère pour les 12 millions de votes qu’elle a fait.

“Nous étions une grande équipe, je ne pense pas qu’il devrait y avoir un seul vainqueur.

“Nous n’aurions pas pu nous en sortir sans nous tous.”