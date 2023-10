Les CONCURRENTS tombaient comme des mouches dans la chaleur de la jungle vietnamienne dans la série toujours exténuante de Channel 4, Celebrity SAS : Who Dares Wins, cette semaine.

Les yeux de Jermaine Pennant roulèrent dans sa tête.

Canal 4

Canal 4

Un certain Jon-Allan Butterworth se débattait en détresse sous les fontaines à eau et Siva Kaneswaran de The Wanted avait l’air d’avoir entendu que Glow In The Dark était entré dans les charts britanniques au numéro 177.

Dieu merci, ils avaient donc exactement la bonne personne pour gérer une telle urgence médicale.

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, qui a fait preuve du calme et de la pondération qui lui a valu des critiques si admiratives de sa part pendant la pandémie et a utilisé cette expérience à bon escient en sautillant partout en criant : « Docteur ! Médecin! Descendez, nous avons un problème.

Un gazon déterminé

Ouais, faites le tri, docteur, et regardez Matt essayer de vous voler la vedette à la conférence de presse de demain.

C’était alors une histoire familière dans cette série brillante par intermittence de Celebrity SAS : Who Dares Wins, qui dure depuis quatre semaines maintenant.

Canal 4

Je dis « par intermittence » parce qu’à mon goût, il n’y a pas assez de Hancock, qui est aussi gras, socialement maladroit et satisfait de lui-même qu’on pourrait l’espérer, mais c’est aussi un con obstiné et déterminé, plus en forme que presque tout le monde sur le cours et n’a jamais recours aux larmes, aussi difficile soit-elle.

Le thème de cette semaine était également fait sur mesure pour Hancock. . . INTÉGRITÉ, une qualité que Matt pensait dégager sans effort pendant le confinement, bien sûr, jusqu’au moment où il ne l’a pas fait, et nous l’avons surpris en train d’embrasser Gina Coladangelo.

Pour cela, l’émission de C4 avait mis en place un test de condition physique comportant six exercices différents, dont deux se déroulaient hors du regard des SAS mais devant des caméras cachées, au cas où l’une des stars, vous savez, se sentirait l’envie de tricher.

Une pensée qui n’était jamais venue à l’esprit de Matt Hancock, qui avait été si offensé par l’idée avant son lancement : « J’ai vu mon intégrité attaquée pour des raisons totalement déraisonnables, probablement plus que ce qui est juste.

« Donc, si on ne me fait pas confiance, je trouve cela frustrant parce que j’ai toujours essayé de faire de mon mieux. »

Caméras cachées, triche, Hancock.

Les ingrédients étaient tous présents, vous ne pouvez donc qu’imaginer ma réaction lorsqu’il est apparu que deux des célébrités avaient effectivement été surprises en train de tricher.

Et ce foutu Matt Hancock non plus.

Les coupables étaient plutôt le duo de Love Island, Montana Brown et Teddy Soares, qui ont aggravé le crime en essayant de mentir pour échapper à toute punition.

C’est bien sûr une chose d’être surpris en train de tricher.

Mais voir Matt Hancock lever les yeux au ciel, plus de déception que de colère, face à votre tromperie ?

C’est la perfection télévisuelle – un moment qui n’a nécessité aucun autre commentaire ou post-scriptum, et encore moins une issue de secours pour l’un ou l’autre des délinquants.

Le problème avec les gens de la télévision, c’est que ce sont des créatures habituées qui ne peuvent jamais se laisser tranquilles.

Le personnel a appelé Teddy pour une séance de questionnement/thérapie, lui a demandé de « nous parler un peu de vous » et avant que vous vous en rendiez compte, nous avons eu une histoire familière de mort, de maladie, de problèmes d’abandon d’enfance et toute la glorieuse ironie de Hancock. Le moment a été effacé par une histoire sanglante de première route.

Le dernier endroit où de telles démonstrations d’apitoiement sur soi devraient être vues, évidemment, est dans une émission mettant en vedette les SAS, mais elles sont devenues une routine déprimante au cours de cette série, avec des rencontres similaires jouées par Gareth Thomas, Danielle Lloyd, Jermaine. Pennant, Amber Davies et Gareth Gates, qui est, à bien des égards, le patient zéro de ce phénomène.

Il y a presque exactement 21 ans, il révélait innocemment qu’il bégayait. Sur Pop Idol, le cœur de la nation a fondu et tous les producteurs de télévision et chanceliers paresseux du pays ont pensé : « Aha !

Deux décennies plus tard, la boucle est bouclée et nous nous retrouvons avec des générations incapables de relever le moindre défi, aussi routinier soit-il, sans se convulser dans de grands sanglots d’apitoiement sur soi et, ce faisant, détruire des émissions de télévision comme The X. Factor, qui est devenu tellement accro à cette tactique qu’ils ont pensé que les téléspectateurs aimaient ces moments de « grand-mère morte ».

Ce n’est pas le cas. D’après les courriels que je reçois, je peux leur assurer que les téléspectateurs de Channel 4 méprisent les histoires sanglantes et pensent moins à tous ceux qui se cachent derrière une, c’est pourquoi ils ruineront Celebrity SAS: Who Dares Wins, aussi sûrement qu’ils ont détruit The X Factor, s’ils ne sont pas contrôlés.

Et contrairement à Hancock, je ne serai pas seulement déçu si cela se produit, je serai sacrément furieux.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase, Bradley Walsh : « Mac et Jack étaient un surnom d’Harold Macmillan et de quel président américain ? »

Chloé : « Abraham Lincoln. »

Bradley Walsh : « Quel monarque a fait l’objet du documentaire télévisé The King In The Car Park ? »

Justin : « La reine Elizabeth II. »

Mastermind, Clive Myrie : « Les mots lugs et lugholes sont des termes d’argot désignant quelle paire d’organes ?

Steve : « Les bras. »

Tipping Point, Ben Shephard : « Sur quel continent se déroule le film d’animation Disney de 1994, Le Roi Lion ?

Gordon : « Antarctique ».

Irritations aléatoires

Le colosse BIG Brother Jenkin, affirmant qu’il «dépérit» dans la maison ITV, bien qu’il reste de la taille de St Kilda.

Paul et Zak placent Land’s End en Écosse pendant la tâche de courrier.

ITV/Shutterstock

La voix Black & Decker de Lyse Doucet grince d’indignation face à presque tout ce que fait Israël, sur BBC News.

Et Alison Hammond a fait preuve du problème verbal le plus ennuyeux jamais connu lorsqu’elle a demandé à la députée travailliste Angela Rayner : « Étiez-vous satisfait des projets de Keir Starmer pour la Grande-Bretagne ?

Non, à moins qu’ils incluent des cours de grammaire obligatoires, je ne l’étais pas.

LES SIGNAUX DE VERTU DISPARAISSENT

ESSAYEZ de garder un œil sur toutes les questions politiques, selon l’animateur de Football Focus, Alex Scott, qui impliquent « une conversation importante » et vous perdrez rapidement le compte.

Ces derniers mois, les sujets ont inclus : l’Ukraine, chaque lettre de l’équation LGBTQ+, les droits des femmes, le Mois de l’histoire des Noirs, Black Lives Matter, le végétarisme de Swansea City, l’environnement et le tout nouveau stade en bois de Forest Green Rovers.

Instagram

Pourtant, lorsque la Fédération anglaise n’a pas réussi à éclairer la célèbre arche de Wembley aux couleurs du drapeau israélien la semaine dernière après l’attentat du Hamas, Alex est resté inhabituellement silencieux.

Dans ce cas, elle n’est bien sûr pas seule.

Tous les fanfaronnants du centre-gauche les plus célèbres de Twitter, qui peuvent normalement repérer le fascisme sur les anneaux extérieurs de Saturne, sans télescope, ont disparu de la surface de la Terre lorsqu’ils ont été confrontés à la réalité.

Have I Got News For You et Ian Hislop, qui recherche toujours des applaudissements faciles, ont également décidé que les événements étaient « trop horribles » pour être discutés, même si cela a permis à Jeremy Corbyn et à tous ces autres imbéciles qui brandissent des drapeaux palestiniens en soutien aux meurtriers de masse de quitter la scène. crochet.

Je ne pense pas que l’émission de la BBC aurait fait preuve de courtoisie envers les partisans politiques d’Israël si les rôles avaient été inversés.

Ian, Alex et tous les autres gardiens moraux de la nation, bien sûr, seront de retour, se bousculant pour atteindre les sommets moraux, dès que la prochaine cible facile se présentera.

Cependant, lorsque cela comptait vraiment, nous avons vu leur vertu signaler précisément ce qu’elle est : une absurdité vide de sens, égoïste et lâche.

Et oui, dans ce cas, vous pouvez prononcer cant comme bon vous semble.

CHANNEL 4, émission de célébrités sur voltige Don’t Look Down : « Je m’appelle Grace Barry, je suis podcasteuse et créatrice de médias sociaux, si vous voulez. »

Et si je ne le fais pas ? Allons-y simplement avec « gobby paresseux ».

MÉDECINS. À plus.

Le sosie de la semaine

Fourni

Le gagnant de cette semaine est Judy Finnigan, de A Family Affair, et Dougal de The Magic Roundabout.

Envoyé par K Stratford, de Belfast.

De belles perspectives sportives

PAUL MERSON : « Moins c’est plus, sauf quand ce n’est pas le cas. »

Jamie Carragher : « Ce match a été une promenade dans la rue. »

Jamie Mackie : « Il y avait une demi-chance que vous n’appelleriez même pas une demi-chance. »

(Compilé par Graham Wray)

ENTRE-TEMPS, sur EastEnders, Ian Beale a dit à maman Kathy : « Vous devez comprendre l’état dans lequel se trouvait Cindy lorsqu’elle a pris contact.

« Elle était désespérée, brisée, seule. »

Elle jouait Miss Scarlett dans une production en tournée de Cluedo, FFS. Aie du cœur, Kathy.

TÉLÉ OR

BBC4 reprend les interviews historiques de Parky avec Richard Burton, Tommy Cooper et Orson Welles.

Un fer à repasser sans fil conservant la qualité admirablement désespérée des prix sur Blankety Blank.

Billy Billingham efface le sourire narquois permanent du visage infidèle de Montana Brown dans Celebrity SAS : Who Dares Wins.

Le drame profondément suspect de BBC1, The Reckoning, donne une nouvelle profondeur à Jimmy Savile : A British Horror Story de Netflix et en particulier à l’observation de Selina Scott selon laquelle : « La télévision se protège ».

Et Noel, le père d’Alex Beresford qui souffre depuis longtemps, anticipe le premier appel téléphonique que le météorologue a reçu de son agent au retour de la magnifique Celebrity Race Across The World de BBC1 : « Allez, Alex. Il y a du travail à faire, pelleter de la merde.

Caractéristiques du Rex

Quiz TELLY. Dialogue étincelant sur My Family & Me d’ITVBe alors que l’épisode deux commence avec Ferne McCann annonçant : « J’ai les lèvres gonflées », avant que sa fiancée Lorri Haines ne réponde : « Qu’est-ce que c’est alors ?

Donc est-il:

A) Son surnom pour Gemma Collins ?

B) Son tirage au sort au bureau dans la nouvelle série de Drag Race UK ?

C) Sa liste de prénoms abandonnés ?

Ou la bonne réponse D) Ses lèvres gonflées, espèce de crétin d’Essex au cerveau de noix.

PAR ailleurs, Ferne McCann : Ma famille et moi : « Aujourd’hui est un jour sans travail. »

Contrairement à . . . ?

GRANDS mensonges et délires télévisés. Big Brother, Farida : « Nous devons nous rappeler que nous sommes tous des gagnants. »

Netflix, David Beckham : « Je voulais aller à Madrid en toute discrétion. » (Ouais, Mr No Publicity, c’est vous.)

Et Don’t Look Down, Chris Hughes de Love Island : « Je ne pense pas que nous puissions faire quelque chose de pire que ça. »

» Dit un homme qui n’a visiblement jamais envisagé une autre série de You Vs Chris And Kem ou Apocalypse Wow.