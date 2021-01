Matt Hancock a révélé aujourd’hui qu’il était « incroyablement préoccupé » par la mutation hautement infectieuse du coronavirus sud-africain qui, selon les principaux experts, pourrait empêcher le déploiement du vaccin en Grande-Bretagne.

Le secrétaire à la Santé a averti que la variante – qui a déjà été repérée au Royaume-Uni – posait un « problème très, très important ».

Ses commentaires sont intervenus après que l’un des conseillers du gouvernement en matière de coronavirus a affirmé hier qu’il y avait un « grand point d’interrogation » sur la question de savoir si l’une des vagues actuelles de coups pouvait protéger contre la souche mutante.

Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford, a fait valoir que la variante sud-africaine était plus préoccupante que celle du Kent car elle présentait « des changements assez substantiels dans la structure de la protéine », ce qui signifie que les vaccins pourraient ne pas fonctionner.

Les vaccins Covid – y compris les vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford University / AstraZeneca – agissent en entraînant le corps à reconnaître la protéine de pointe du virus.

Si le pic mute tellement qu’il devient méconnaissable, cela pourrait rendre les vaccins inutiles ou les rendre moins puissants.

Cependant, on pense que les vaccins actuels sont efficaces contre la souche Kent, qui provoque actuellement un pic massif de cas à travers le Royaume-Uni.

Sir John Bell (photo), professeur de médecine Regius à l’Université d’Oxford, a déclaré que la souche africaine était plus préoccupante que celle de Kent

Cette carte montre comment les variantes de coronavirus ont été suivies au fur et à mesure de leur propagation dans le monde

Q&A: Tout ce que nous savons sur la variante sud-africaine La variante a-t-elle été trouvée au Royaume-Uni? La variante a été trouvée chez deux personnes, une à Londres et une autre dans le nord-ouest, qui sont entrées en contact avec des personnes séparées revenant d’Afrique du Sud. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que c’était « très préoccupant » et que la variante était « encore plus transmissible » que la souche originale que le Royaume-Uni combattait. D’où vient la nouvelle variété? La nouvelle variante est apparue après la première vague de coronavirus à Nelson Mandela Bay, dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud, et est rapidement devenue la souche dominante dans la région. L’Afrique du Sud a récupéré la souche en utilisant le séquençage génomique. Qu’est-ce qui a été fait pour y faire face? Les deux personnes au Royaume-Uni qui avaient la nouvelle souche du virus ont été mises en quarantaine, ainsi que leurs contacts étroits. Les chercheurs de Public Health England étudient actuellement la variante dans leur laboratoire de recherche à Porton Down dans le Wiltshire. Qu’est-ce que cela signifie pour la lutte contre le virus? On pense qu’une mutation de la nouvelle souche, appelée N501Y, aide le virus à devenir plus infectieux et à se propager plus facilement entre les personnes. Cela signifie que des mesures telles que la distanciation sociale, le port de masques et éviter les contacts inutiles sont devenues plus importantes. Et le vaccin? Le Dr Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street qu’il n’y avait aucune preuve que la nouvelle souche pourrait empêcher les vaccins contre le coronavirus de fonctionner. Les scientifiques testeront le sang de ceux qui ont été vaccinés contre le coronavirus, ou qui s’en sont remis, pour s’assurer qu’ils peuvent combattre la nouvelle souche. Mais Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford, a fait valoir que la souche était plus préoccupante que celle de Kent. Il a déclaré qu’il y avait «des changements assez substantiels dans la structure de la protéine», ce qui signifie que les vaccins pourraient ne pas fonctionner.

Le vaccin Covid protège contre la maladie en apprenant au système immunitaire à combattre le pathogène.

Il crée des anticorps – des protéines de lutte contre les maladies fabriquées et stockées pour combattre les envahisseurs à l’avenir en s’accrochent à leurs protéines de pointe.

Mais s’ils sont incapables de reconnaître les protéines parce qu’elles ont muté, cela signifie que le corps peut lutter pour attaquer un virus la deuxième fois et conduire à une deuxième infection.

Discutant de la menace posée par la variante sud-africaine, M. Hancock a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je suis incroyablement inquiet pour la variante sud-africaine

Et c’est pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises pour restreindre tous les vols en provenance d’Afrique du Sud et les mouvements depuis l’Afrique du Sud et, en fait, pour insister pour que quiconque était allé en Afrique du Sud s’isole.

« C’est un problème très, très important, en fait j’ai parlé à mon homologue sud-africain à Noël et l’une des raisons pour lesquelles ils savent qu’ils ont un problème est que, comme nous, ils ont un excellent génomique-scientifique [programme] pour pouvoir étudier les détails du virus et c’est encore plus un problème que la nouvelle variante britannique.

Cela vient après que Sir John ait déclaré hier à Times Radio: « Les mutations associées à la forme sud-africaine sont des changements vraiment assez substantiels dans la structure de la protéine.

« Mon instinct est que le vaccin sera toujours efficace contre la souche Kent

«Je ne connais pas la souche sud-africaine – il y a un gros point d’interrogation à ce sujet.

La Grande-Bretagne a d’abord sonné l’alarme concernant la variante VUI-202012/01 en décembre après qu’une explosion de cas ait été liée à la souche.

Depuis lors, les principaux virologues américains ont admis que la souche – qui a été vue pour la première fois chez un patient en septembre – aurait pu y apparaître et ne pas être détectée parce que le schéma génomique américain est « sporadique ».

L’Australie, l’Italie, l’Islande, l’Espagne et les Pays-Bas font partie des pays qui ont depuis signalé des cas de variante britannique.

D’autres souches de Covid avec une constitution génétique presque identique ont également été signalées en Afrique du Sud – avec la souche 501.V2 – et au Nigeria – qui ont détecté la souche P681H.

L’Afrique du Sud a détecté 501.V2, qui devrait être plus extrême que le VUI-202012/01 du Royaume-Uni.

Plusieurs pays ont interdit aux voyageurs d’Afrique du Sud d’essayer de contenir la propagation de la nouvelle souche, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Arabie saoudite et la Turquie.

Mais la variante a déjà été détectée à deux endroits en Grande-Bretagne chez des contacts de personnes qui avaient récemment visité la nation africaine.

La veille de Noël, une autre nouvelle variante appelée P681H a été détectée au Nigeria.

Les scientifiques disent que c’est différent des deux autres mais ils ne croient pas actuellement que la souche nigériane soit plus infectieuse que les souches précédentes.

Les inquiétudes concernant l’inefficacité du vaccin précèdent un déploiement majeur du vaccin contre le coronavirus d’Oxford lundi.

Lors de la plus grande campagne de vaccination de masse jamais menée au Royaume-Uni, un demi-million de doses seront mis à la disposition des personnes vulnérables cette semaine, avec des «dizaines de millions» promis d’ici avril.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a salué « une journée historique et une journée de célébration » sur le coup créé par l’Université d’Oxford et le géant de la drogue AstraZeneca.

Il a déclaré: « C’est un moment charnière dans notre lutte contre ce terrible virus et j’espère que cela redonnera à tout le monde l’espoir que la fin de cette pandémie est en vue. »

O ARE SONT LES CENTRES DE VACCINATION DE MASSE AU ROYAUME-UNI Le Royaume-Uni a approuvé 40 centres de vaccination à grande échelle. Voici une liste de ceux dont les emplacements ont été finalisés: 1. Centre international de conférence d’Édimbourg 2. Newcastle, Centre for Life Science Park 3. Southern Trust – South Lake Leisure Centre, Craigavon 4. Northern Trust – Centre de loisirs Seven Towers, Ballymena 5. Western Trust – Foyle Arena, Londonderry 6. Complexe de loisirs d’Omagh, Omagh 7. Forum des loisirs au bord du lac, Enniskillen 8. St Helens, stade totalement méchant 9. Manchester Tennis & Football Center 10. Derby Arena 11. Birmingham – Millennium Point and Black Country Living Museum, Dudley 12. Hippodrome de Leicester 13. Stevenage, Centre de conférences Robertson House 14. Hôpital London Nightingale au Centre ExCel 15. Hippodrome d’Epsom, Surrey 16. Bristol, stade de football d’Ashton Gate 17. Exeter, stade de rugby de Sandy Park

Les personnes âgées et infirmes à Oxford, Londres, Brighton, Morecambe dans le Lancashire et Nuneaton dans le Warwickshire devraient être les premières à recevoir le coup.

Au total, 530 000 doses seront disponibles dans 540 sites de vaccination des généralistes et 101 hôpitaux cette semaine.

Le NHS a commandé 100 millions de doses qui, on l’espère, libéreront le pays de Covid-19.

Une armée de membres actuels et anciens du NHS a demandé à donner les coups, avec des dizaines de milliers ayant déjà terminé leur formation.

Le vaccin est le deuxième à être rendu disponible après qu’un million de Britanniques aient reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Le vaccin Oxford est plus facile à utiliser, car il ne nécessite pas de stockage à des températures extrêmement basses.

Hier, Boris Johnson a salué les progrès du vaccin britannique. Il a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC: « Le Royaume-Uni reste le premier pays à faire entrer dans les bras un vaccin approuvé au stade trois. En vaccinant un million de personnes, comme nous l’avons déjà fait, nous dépassons l’ensemble du reste de l’Europe réuni.

Au total, 524 439 personnes déjà vaccinées sont âgées de 80 ans et plus, soit environ une personne sur cinq de cette tranche d’âge.

Le géant des supermarchés Tesco et le chimiste Boots ont proposé de contribuer au déploiement des vaccins.

Boots ouvre trois sites de vaccination Covid-19 à Halifax, Huddersfield et Gloucester, tandis que Tesco aidera à distribuer le vaccin Oxford.

Le ministère de la Défense a déployé 10 planificateurs militaires pour aider le groupe de travail gouvernemental sur les vaccins, avec plus de 150 personnes travaillant à travers le Royaume-Uni.

Le déploiement du jab Pfizer / BioNTech a commencé il y a près d’un mois.

Mais les deux injections nécessitent des secondes doses qui auront désormais lieu dans les 12 semaines au lieu de 21 jours comme initialement prévu pour « protéger le plus grand nombre de personnes dans les plus brefs délais », ont déclaré les chefs de la santé.

Hier, le gouvernement a été contraint de nier les allégations selon lesquelles il y aurait eu une «loterie du code postal», car les généralistes de certaines régions n’ont pas accepté de livrer le vaccin.