MATT Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé le 26 juin 2021, à la suite de révélations sur une liaison avec son assistante Gina Coladangelo.

Bien que son poste au sein du cabinet conservateur soit terminé pour le moment, sa carrière politique n’est pas encore terminée.

🔵 Suivez notre blog en direct Matt Hancock pour toutes les dernières mises à jour sur son affaire

Matt Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé

Matt Hancock est-il toujours député ?

Alors que Matt Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé le 26 juin 2021, il reste député de West Suffolk.

Il est devenu député en mai 2010 avec une majorité de 23 194 personnes remplaçant Richard Strong à ce poste.

Hancock a obtenu son premier poste de ministre adjoint en octobre 2013 en tant que ministre d’État aux compétences et à l’entreprise.

Il a ensuite été nommé au poste de ministre d’État aux Affaires et aux Entreprises en juillet de l’année suivante.

Le même mois, il devient également ministre de l’Énergie.

Hancock est ensuite passé au poste de ministre du Cabinet Office Paymaster General en mai 2015.

Il a occupé ce poste jusqu’en juillet 2016, date à laquelle il a été nommé ministre du Numérique et de la Culture.

Hancock a ensuite été promu secrétaire d’État du même département en janvier 2018.

Il n’a occupé le poste que jusqu’en juillet de la même année, date à laquelle il est devenu secrétaire à la Santé.

Hancock avait été filmé en train d’embrasser Gina Coladangelo dans son bureau de Whitehall Crédit : LE SOLEIL

Va-t-il quitter son poste de député de West Suffolk ?

Alors que Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé à la suite des révélations sur une liaison avec son assistante et « bonne amie » Gina Coladangelo, il restera député de West Suffolk, passant aux banquettes arrière de la Chambre des communes.

Dans sa lettre de démission au Premier ministre Boris Johnson, il a écrit: « Je continuerai bien sûr à vous soutenir de toutes les manières possibles depuis les banquettes arrière. »

Johnson avait refusé de limoger Hancock, un porte-parole de Downing Street affirmant que le Premier ministre considérait l’affaire « close », mais un certain nombre de députés conservateurs de la base ont appelé à la démission de Hancock.

Hancock servira désormais sur les banquettes arrière et restera député Crédit : AFP

Qu’a-t-il dit dans sa lettre de démission en tant que secrétaire à la Santé ?

La lettre de démission de Hancock indiquait que c’était « l’honneur de ma vie » d’occuper le poste de secrétaire à la Santé.

Sa lettre de démission complète disait : « Cher Premier ministre,

« Je vous écris pour démissionner de mon poste de secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Nous avons travaillé si dur en tant que pays pour lutter contre la pandémie.

« La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous sort de cette crise.

« Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives, et je m’excuse auprès de ma famille et de mes proches de leur avoir fait subir cela.

« J’ai aussi besoin d’être avec mes enfants en ce moment.

« Nous devons aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber comme je l’ai fait en enfreignant les directives.

« Le NHS est le meilleur cadeau qu’une nation se soit jamais offert, et le dévouement et le courage du personnel du NHS et le travail incessant des responsables du département sont quelque chose dont nous devrions tous être fiers.

« Nous n’avons pas pris toutes les bonnes décisions, mais je sais que les gens comprennent à quel point il est difficile de faire face à l’inconnu, ce qui rend les compromis difficiles entre la liberté, la prospérité et la santé auxquels nous avons été confrontés.

« Je suis si fier que la Grande-Bretagne ait évité la catastrophe d’un NHS submergé et que grâce à la prévoyance et à une science brillante, nous ayons mené le monde dans l’effort de vaccination, nous sommes donc au bord d’un retour à la normalité.

« Les réformes que nous avons engagées dans le système de santé garantiront qu’il continuera à fournir des soins encore meilleurs aux personnes dans les années à venir.

« Nous construisons un meilleur NHS qui utilise plus intelligemment la technologie et les données, formant une nouvelle agence britannique de sécurité sanitaire, apportant des changements positifs aux soins de santé mentale et résoudra une fois pour toutes les problèmes de protection sociale.

« Plusieurs fois, je suis monté sur le podium à Downing Street et j’ai remercié l’équipe – ma propre équipe, le NHS, les bénévoles, les services armés, nos pharmaciens, nos médecins généralistes, l’industrie pharmaceutique et l’ensemble de la publication britannique qui ont fait de tels sacrifices pour aider autres.

« Ces remerciements sont sincères et sincères, je dois donc démissionner.

« Cela a été l’honneur de ma vie de servir dans votre cabinet en tant que secrétaire d’État et je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli.

« Je continuerai bien sûr à vous soutenir de toutes les manières possibles depuis les banquettes arrière, et je tiens à vous remercier pour votre soutien indéfectible, votre leadership et votre optimisme, d’autant plus que nous avons travaillé ensemble pour vaincre cette terrible maladie.

« Matt Hancock ».