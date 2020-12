Matt Hancock a déclaré qu’il espérait que les restrictions relatives aux coronavirus seraient levées d’ici le printemps, alors qu’il se faisait l’écho des commentaires du chef du groupe de travail britannique sur les vaccins selon lequel voyager à l’étranger pour les vacances d’été pourrait être possible en 2021.

Alors qu’il semblait tracer un chemin vers une normalité relative après des mois de restriction des libertés, le secrétaire à la Santé a également averti que des mesures plus strictes pourraient être nécessaires pendant les mois d’hiver si les cas de virus augmentaient.

Elle a déclaré qu’il est «probable» que les personnes les plus à risque de Covid-19 seront vaccinées jusqu’en avril, avant que le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) et le ministère de la Santé envisagent d’élargir les vaccins au reste de l’adulte. population.