Matt Hancock espère que les personnes à double piqûre n’auront pas à s’isoler après un contact avec Covid

Matt Hancock a déclaré qu’il souhaitait que les règles d’auto-isolement soient finalement supprimées et remplacées par des tests quotidiens pour les personnes qui ont reçu deux doses d’un vaccin Covid-19.

Le changement d’orientation – s’il est approuvé par Boris Johnson – signifierait que ceux qui ont reçu les deux jabs pourraient bientôt se voir épargner 10 jours d’auto-isolement s’ils entrent en contact avec une personne infectée par le virus.

Selon des informations ce week-end, le secrétaire à la Santé fait pression pour remplacer l’auto-isolement obligatoire en faveur de tests quotidiens de flux latéral, mais une décision du gouvernement n’est attendue que plus tard dans l’été.

Cela survient après que Public Health England (PHE) a lancé un essai avec 40 000 personnes qui avaient été en contact avec une personne testée positive pour Covid-19, « pour rassembler des preuves sur des alternatives sûres à l’auto-isolement ».

Il est entendu que l’étude — lancé en mai — est toujours en cours et ses conclusions devraient contribuer aux décisions des ministres quant à l’opportunité de déployer l’approche au niveau national.

Selon les règles actuelles, toute personne qui a été contactée par Test and Trace après avoir été en contact avec un cas positif doit s’auto-isoler à la maison pendant une période de 10 jours, qu’elle présente ou non des symptômes du virus.

Parlant sur Petit déjeuner BBC, M. Hancock a déclaré lundi: « C’est quelque chose sur lequel je travaille, mais je prends des conseils cliniques comme vous pouvez l’imaginer, car nous voulons nous assurer que les gens sont en sécurité et que les systèmes que nous avons en place sont prudents et gèrent pour contenir ce virus.

«Nous pilotons donc cette approche selon laquelle si vous avez eu deux jabs, au lieu d’avoir à isoler, si vous êtes un contact, alors vous auriez un régime de test.

«Nous pilotons cela maintenant pour vérifier que cela sera efficace et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons – nous ne sommes pas encore prêts à pouvoir franchir cette étape, mais c’est quelque chose que je veux voir et nous introduirons sous réserve de conseils cliniques , dès qu’il est raisonnable de le faire ».

La semaine dernière, une étude distincte de PHE a révélé qu’une dose d’un vaccin Pfizer ou AstraZeneca vaccin Covid-19 pourrait réduire le risque d’hospitalisation de trois quarts, l’efficacité augmentant à plus de 92% après deux doses.

Parlant sur le Andrew Marr de la BBC programme, le ministre du cabinet Robert Buckland a déclaré que les ministres n’avaient pas exclu d’assouplir les restrictions, y compris sur les voyages à l’étranger, pour ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid.

« Je pense que des experts comme [PHE’s] Susan Hopkins a tout à fait raison de nous rappeler que les preuves se développent toujours sur les doubles vaccins », a-t-il déclaré. « Ça a l’air génial, ça a l’air vraiment encourageant, nous essayons d’être aussi flexibles que possible.

Et ce week-end, Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré Horaires Radio l’agence de protection de la santé des États-Unis, le Center for Disease Control, avait «modifié ses directives il y a quelque temps pour dire que les personnes qui avaient reçu les deux doses du vaccin et environ 10 à 14 jours après la deuxième dose n’avaient pas à s’isoler. , donc je pense que nous allons dans cette direction ».

«Comme nous l’avons entendu à plusieurs reprises de Chris Whitty et d’autres, ce virus ne va pas disparaître.

« Nous allons devoir vivre à ses côtés, ce qui signifie que nous allons avoir des infections à l’avenir, donc être un contact avec une personne infectée sera toujours une possibilité », a ajouté le professeur Bauld.