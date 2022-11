Matt Hancock en pourparlers pour son propre podcast après I’m A Celebrity pour diffuser ses vues non filtrées

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! La star Matt Hancock espère lancer son propre podcast en quittant la jungle, peut révéler The Sun.

Le député de 44 ans, honteux, pense qu’il sera capable de gagner le public quand il verra le “vrai lui” et pas seulement sa personnalité politique.

Getty

Matt Hancock envisage de lancer son propre podcast[/caption]

Matt Hancock a même rencontré des producteurs pour discuter de l’idée afin qu’il puisse démarrer dès son retour au Royaume-Uni.

Cependant, les proches du politicien ont insisté sur le fait qu’ils pensaient qu’il avait simplement un “besoin incessant d’attention”.

Une source a déclaré: “Matt est conscient que son séjour dans la jungle est controversé, mais pense qu’il a une taupinière à gravir plutôt qu’une montagne en ce qui concerne la perception que le public a de lui.

«Il pense qu’un podcast est un média inexploité et lui permettrait de donner ses opinions non filtrées et de laisser les gens voir le vrai lui.

En savoir plus sur le soleil HACK DE CHALEUR Nous vivons dans l’un des endroits les plus froids au monde – notre conseil vous aide à rester au chaud MAUVAIS PATRONS Les emplois avec les pires patrons révélés – le vôtre est-il sur la liste ?

« Il a déjà rencontré des producteurs pour discuter des plans, mais pour l’instant rien n’est signé. Il tient à explorer ses options dès qu’il quitte le camp.

Malgré son approche effrontée pour s’inscrire à l’émission, beaucoup autour de Matt pensent que le passage est voué à l’échec.





Une personne qui le connaît personnellement a simplement ajouté : “Il a un besoin incessant d’attention”.

En février, Matt est apparu sur le podcast de l’entrepreneur de Dragon’s Den, Steven Bartlett, The Diary of a CEO.

S’exprimant lors de son épisode d’1 heure 45 minutes, Matt a déclaré qu’il espérait donner une voix à ceux qui souffrent de dyslexie comme lui et donner son côté de la pandémie.

Il a déclaré: «Je veux pouvoir exprimer comment je l’ai vu.

“J’ai la chance d’avoir une plate-forme – au Parlement et par le fait que je suis bien connu – pour pouvoir essayer d’influer sur le changement et c’est ce que je veux faire.”

Rex

@SteveBartlettSC/Twitter

Matt Hancock est apparu dans le journal d’un PDG de Steve Bartlett en février de cette année[/caption]