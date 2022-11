Matt Hancock – en direct: les honoraires du député pour l’apparition de I’m a Celeb déclenchent des réactions négatives au milieu de la crise du coût de la vie

Piers Morgan réagit à l’arrivée de Matt Hancock dans I’m A Celebrity

Matt Hancock est sous le feu des critiques pour un accord d’une valeur de 400 000 £ à paraître sur I’m a Celebrity Get Me Out of Here pendant la crise du coût de la vie.

Le député de West Suffolk et ancien secrétaire à la santé a atterri en Australie pour l’émission de télé-réalité, qui commence dimanche.

Les rapports indiquent que M. Hancock empochera environ 400 000 £ pour apparaître dans l’émission populaire et le jour de paie a déclenché une réaction violente parmi certains des électeurs confrontés à des factures alimentaires et énergétiques plus élevées.

Sharon Twite, 50 ans, propriétaire de The White Swan, à Exning, dans la circonscription de Hancock, a voté pour lui lors des dernières élections mais lui a reproché de « nous avoir tous laissé tomber ».

“Il reçoit 400 000 £ pour aller manger des larves dans la jungle, Jésus-Christ”, a déclaré la mère de quatre enfants Le soleil.

« C’est honteux. Il profite juste de son comportement choquant. Il pense qu’il peut s’en tirer avec n’importe quoi. L’homme n’a tout simplement pas les pieds sur terre.