Par David Churchill

Qu’est-il arrivé au coronavirus pour déclencher une telle inquiétude?

Une nouvelle souche de Covid s’est développée et on dit qu’elle se propage beaucoup plus rapidement. Une «souche» est une nouvelle version d’un virus qui présente des mutations génétiques. La nouvelle souche est une version de Sars-Cov-2, le coronavirus qui cause la maladie Covid-19.

Il a été nommé VUI-202012/01. Ces lettres et chiffres représentent la « variante sous enquête » et le mois de décembre 2020.

Qu’est-ce qui le rend si inquiétant?

Cette variante particulière est définie par jusqu’à 17 changements ou mutations dans la protéine de pointe de coronavirus. C’est la combinaison de certains de ces changements qui, selon les scientifiques, pourrait le rendre plus infectieux.

On pense qu’ils pourraient aider la protéine de pointe du virus à s’accrocher aux cellules humaines et à entrer plus facilement.

Est-il certain que la nouvelle variante accélère la propagation du virus?

Non, mais les scientifiques disent que les preuves préliminaires le suggèrent.

Boris Johnson a déclaré qu’il pourrait se propager jusqu’à 70% plus facilement que les autres souches du virus, augmentant potentiellement le « taux R » – qui mesure la vitesse de propagation du virus – de manière significative.

Samedi soir, M. Johnson a déclaré que cela pourrait augmenter le « taux R » de 0,4.

Cela serait particulièrement important dans des régions comme l’est de l’Angleterre, où il est de 1,4, et à la fois à Londres et dans le sud-est, où il est de 1,3. Le «taux R» doit rester inférieur à 1 pour que les infections diminuent.

La nouvelle variante est-elle plus dangereuse?

Les scientifiques ne le pensent pas pour le moment. Lorsqu’on lui a demandé samedi soir si elle était plus mortelle que la souche précédente, le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a déclaré que «la réponse semble être« non », pour autant que nous puissions en juger pour le moment».

Hier, le Dr Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré qu’il y avait des preuves de personnes avec la nouvelle variante ayant des charges virales plus élevées à l’intérieur.

Mais elle a dit que cela ne signifiait pas que les gens tomberaient plus malades.

Ravi Gupta, professeur de microbiologie clinique à l’Université de Cambridge, a déclaré: « Il est peu probable que cela rende les gens plus malades, mais cela pourrait rendre le contrôle plus difficile. »

Si cela rend le virus plus difficile à contrôler et que les hôpitaux deviennent envahis, cela pourrait poser de nouveaux défis.

Les mutations sont-elles inhabituelles?

Non. La grippe saisonnière mute chaque année. Des variantes de Sars-Cov-2 ont également été observées dans d’autres pays, comme l’Espagne.

Cependant, un article scientifique suggère que le nombre et la combinaison des changements qui se sont produits dans cette nouvelle variante sont potentiellement «sans précédent».

On pense que la plupart des mutations observées à ce jour se sont produites plus lentement. De plus, la plupart des changements n’ont aucun effet sur la facilité avec laquelle le virus se propage.

Il existe déjà environ 4 000 mutations dans le gène de la protéine de pointe.

Qu’est-ce qui a causé la mutation?

Cela fait toujours l’objet d’une enquête. Une théorie est que l’immunité naturelle croissante de la population britannique, qui rend la propagation du virus plus difficile, aurait pu la forcer à s’adapter.

Une autre théorie est qu’il s’est développé chez des patients atteints de maladies chroniques qui ont combattu le virus pendant une longue période, puis transmis à d’autres.

Le professeur Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré hier que c’était «plausible» et «très probable» que cela se soit produit.

Cependant, il a souligné qu’il est impossible de prouver pour le moment.

Quelles preuves existe-t-il pour soutenir cette dernière théorie?

Certaines preuves à l’appui ont été repérées lorsque des échantillons de virus ont été prélevés sur un patient de Cambridge. Ils avaient été traités avec du plasma de convalescence – plasma sanguin contenant des anticorps provenant d’un patient guéri.

Il est possible que le virus ait muté pendant ce traitement, développant une plus grande résistance aux anticorps. Ce patient est mort de l’infection, mais il est également possible que la mutation se soit produite ailleurs.

Un article co-écrit par Andrew Rambaut, professeur d’évolution moléculaire à l’Université d’Édimbourg, déclare: « Si un traitement par anticorps est administré après de nombreuses semaines d’infection chronique, la population virale peut être inhabituellement grande et génétiquement diversifiée … créant des circonstances appropriées. pour la fixation rapide de multiples changements génétiques viraux ».

Le professeur Hunter a ajouté: « La mutation des virus est un événement aléatoire et plus longtemps une personne est infectée, plus il est probable qu’un événement aléatoire se produise. »

Que font ces mutations?

Beaucoup se produisent dans ce qu’on appelle le «domaine de liaison au récepteur» de la protéine de pointe du virus. Cela aide le virus à s’accrocher aux cellules humaines et à y pénétrer. Les mutations facilitent la liaison du virus aux récepteurs ACE2 des cellules humaines.

Il est également possible que les changements aident le virus à éviter les anticorps humains qui, autrement, aideraient à combattre l’infection.

Qui l’a détecté?

Il a été découvert par le consortium Covid-19 Genomics UK (COG-UK), qui effectue un séquençage génétique aléatoire d’échantillons de covid-19 positifs.

Il s’agit d’un consortium des quatre agences de santé publique du Royaume-Uni, du Wellcome Sanger Institute et de 12 établissements universitaires.

Depuis combien de temps existe-t-il au Royaume-Uni et par où a-t-il commencé?

À la mi-décembre, il y avait plus de 1 000 cas dans près de 60 autorités locales différentes, même si le nombre réel sera plus élevé.

Ils ont principalement été trouvés dans le sud-est de l’Angleterre, dans le Kent et à Londres. Il peut désormais représenter 60% des cas de la capitale.

Mais il a été détecté ailleurs, notamment au Pays de Galles et en Écosse.

Les deux premiers échantillons ont été collectés le 20 septembre dans le Kent et un autre le lendemain à Londres.

Pourquoi n’a-t-on pas pris plus tôt des mesures pour y remédier?

Parce que la transmissibilité potentiellement plus grande n’a été découverte que la semaine dernière par les universitaires.

At-il été détecté ailleurs dans le monde?

Un aspect de la nouvelle variante, connue sous le nom de mutation N501Y, circulait en Australie entre juin et juillet, en Amérique en juillet et au Brésil dès avril, selon des scientifiques.

On ne sait donc pas quel rôle, le cas échéant, les voyageurs porteurs du virus ont pu avoir.

Le Dr Julian Tang, virologue et expert en sciences respiratoires à l’Université de Leicester, a déclaré: « Que ces virus aient ou non été introduits au Royaume-Uni et en Europe plus tard par des voyageurs ou se soient manifestés spontanément à plusieurs endroits dans le monde – en réponse à un hôte humain. pressions de sélection immunitaire – nécessite une enquête plus approfondie.

Un autre changement, connu sous le nom de variante D614G, a déjà été détecté en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Mais il est possible que la nouvelle variante ait évolué au Royaume-Uni.

Que puis-je faire pour éviter d’obtenir la nouvelle variante?

La même chose que d’habitude – rester à distance des gens, se laver les mains régulièrement, porter un masque et respecter les restrictions de niveau dans votre région.

Hier, le Dr Chaand Nagpaul, président de la British Medical Association, a déclaré: « La façon dont vous contrôlez la propagation du virus, y compris cette nouvelle variante, est exactement la même. Il s’agit de maintenir des mesures rigoureuses. Les mêmes règles s’appliquent.

La nouvelle variante réduira-t-elle l’efficacité des vaccins?

D’autres études sont nécessaires.

Le Dr Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré que tant que celles-ci ne sont pas effectuées, les scientifiques ne peuvent pas être certains si – et dans quelle mesure – la nouvelle variante réduit l’efficacité des vaccins développés.

Elle a déclaré: «Le vaccin induit une réponse immunitaire forte et multiple et il est donc peu probable que cette réponse vaccinale disparaisse complètement. Lorsque des mutations se produisent, il est, en théorie, possible que les anticorps générés par les vaccins puissent être éludés.

Mais les vaccins produisent une large gamme d’anticorps qui attaquent simultanément le virus sous différents angles, ce qui rend difficile pour lui de les éluder tous à la fois.

Les vaccins pourraient également être modifiés pour les rendre plus efficaces si la nouvelle mutation s’avère plus résistante à eux.

Alors que font les scientifiques maintenant?

Les scientifiques cultiveront la nouvelle souche en laboratoire pour voir comment elle réagit. Il s’agit notamment de déterminer s’il produit la même réponse anticorps, comment il réagit au vaccin et de modéliser la nouvelle souche.

Cela pourrait prendre jusqu’à deux semaines pour que ce processus soit terminé.