Matt Hancock affrontera des députés à la Chambre des communes jeudi matin suite aux allégations de Dominic Cummings selon lesquelles il aurait menti à ses collègues et se serait produit «de façon désastreuse» pendant la crise de Covid.

Le secrétaire à la Santé répondra à une question urgente vers 10h30 après une attaque cinglante de M. Cummings – qui a fait valoir que le ministre du Cabinet aurait dû être limogé à des dizaines d’occasions.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il n’avait pas vu la séance complète de sept heures de l’ancien conseiller principal de Downing Street – car il était occupé à «sauver des vies» en s’occupant du déploiement de la vaccination.

S’exprimant devant son domicile, M. Hancock a déclaré: «Je n’ai pas vu cette performance dans son intégralité aujourd’hui, et je me suis plutôt occupé de lancer le déploiement de la vaccination, en particulier pour les plus de 30 ans, et de sauver des vies.»

Les députés interrogeront M. Hancock sur une série d’allégations incendiaires faites par M. Cummings. Il a déclaré que le secrétaire à la Santé aurait dû être licencié pour «au moins 15 à 20 choses» – y compris des «mensonges répétés» sur les EPI, les maisons de soins et l’immunité des troupeaux.

L’ancien fonctionnaire n ° 10 a accusé M. Hancock de «comportement criminel et honteux» en distrayant les fonctionnaires de la construction d’un système de test et de traçabilité approprié à la poursuite de sa propre promesse de 100 000 tests par jour.

M. Cummings a également affirmé que Boris Johnson était furieux de constater que des patients hospitalisés non testés avaient été renvoyés dans des maisons de soins – malgré les promesses présumées de M. Hancock à l’effet contraire.

L’ancien conseiller a affirmé que le Premier ministre n’était persuadé de garder Hancock dans son rôle que «parce que c’est la personne que vous licenciez au moment de l’enquête».

Un porte-parole de M. Hancock a déclaré que «nous rejetons absolument» les critiques formulées par M. Cummings, et Downing Street a déclaré que le secrétaire à la Santé continuait à avoir la confiance du Premier ministre.

Hancock aurait dû être licencié pour « au moins 15 à 20 choses », dit Cummings

L’une des allégations de M. Cummings était que «le problème dans cette crise était en grande partie des lions dirigés par des ânes encore et encore».

Interrogé sur ce qu’il pensait d’être appelé un âne, le secrétaire des communautés, Robert Jenrick, a déclaré à la BBC Petit-déjeuner jeudi matin: « Eh bien, je ne pense pas que ce soit une évaluation juste de ce qui s’est passé. »

M. Hancock doit également diriger une conférence de presse gouvernementale sur le coronavirus plus tard jeudi.