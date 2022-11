Matt Hancock dit que Sunak est “génial”, car la controverse I’m A Celebrity le suit dans la jungle

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock a admis lors de sa première journée sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! qu’il comprenait pourquoi les gens pourraient être “en colère” face à sa décision de rejoindre l’émission de télé-réalité, bien qu’il ait soutenu la défense que son apparence était acceptable car la politique britannique était stable avec Rishi Sunak comme Premier ministre.

La controverse a suivi l’ancien secrétaire à la Santé dans la jungle, alors que son camarade de camp Boy George a été réduit en larmes par l’arrivée de M. Hancock, citant la grave maladie de sa mère pendant la pandémie.

Les téléspectateurs d’ITV ont suggéré qu’ils souhaitaient punir le député de West Suffolk, votant pour qu’il participe à l’un des procès Bushtucker de l’émission ; des défis qui obligent généralement un concurrent à faire quelque chose de dégoûtant ou d’effrayant pour gagner de la nourriture pour ses camarades de camp.

Avant de s’envoler pour l’Australie pour entrer dans la jungle, M. Hancock a été critiqué pour sa décision de s’absenter jusqu’à trois semaines de son devoir envers ses électeurs.

Il a fait retirer le whip du Parti conservateur et M. Sunak s’est dit “très déçu” de la décision de son ancien collègue du cabinet. La branche locale du parti de M. Hancock et ses électeurs se sont joints aux critiques.

En parlant avec sa camarade de camp Charlene White, journaliste et Femmes lâches présentateur, M. Hancock a répété sa défense selon laquelle il avait décidé de rejoindre l’émission parce qu’il y avait maintenant une «stabilité» dans la politique britannique après le tumulte des échecs des premiers ministres de Boris Johnson et de Liz Truss.

M. Hancock a déclaré à White: “Si je peux utiliser cela pour me décoller un peu et être juste moi, c’est mieux.”

Elle a répondu : « Mais j’imagine que ça ne se serait pas bien passé du tout à la maison ? Vous devez vous attendre à ce que, puisque le Parlement siège toujours, nous ne soyons pas en vacances, vous savez ? »

Hancock après avoir participé à son premier essai Bushtucker (TVI)

Il lui a dit: “Je pense sincèrement que parce que nous avons maintenant une sorte de stabilité, c’est-à-dire …”

Mme White a déclaré: “Nous avons eu une stabilité pendant cinq minutes, Matt.”

M. Hancock a répondu: “Rishi est génial, il ira bien.”

Interrogé par White s’il pouvait comprendre si les gens n’étaient pas satisfaits de son apparence, il a répondu: “Je comprends cela mais je aussi … bien sûr, je comprends cela, n’est-ce pas. Mais je pense aussi qu’il faut parfois faire les choses différemment.

Popstar George a déclaré qu’il aurait quitté le programme lorsque M. Hancock est apparu si sa mère était décédée pendant le verrouillage.

S’adressant à la présentatrice de télévision Scarlette Douglas, le leader du Culture Club a déclaré: «Vous savez, au début de la pandémie, ma mère était à l’hôpital.

Hancock pose avant de rejoindre ses camarades de camp (TVI)

« Je n’avais pas le droit de la voir. Je pensais qu’elle allait mourir… J’ai l’impression que je ne veux pas être assis ici comme si je m’amusais avec [Mr Hancock].

« C’est difficile pour moi parce que, vous savez, s’il s’était passé quelque chose, si ma mère était partie, je ne serais plus là maintenant. Je serais allé quand il est entré.

George, 61 ans, a continué dans des commentaires privés pour les téléspectateurs. S’exprimant à travers les larmes, il a déclaré: “Si j’avais perdu ma mère, j’irais.

«Et je me sens un peu égoïste, tu sais, juste en quelque sorte, tout le monde est si gentil avec lui et je me disais, Jésus, qu’est-ce qu’on va faire?

« Je ne veux pas gâcher cette expérience pour moi. Je ne suis pas doué pour cacher ce que je ressens. Surtout quand c’est quelque chose d’aussi fort.

L’épisode de mercredi soir de l’émission de téléréalité a vu M. Hancock, 44 ans, relever son premier défi – Beastly Burrows – aux côtés de son collègue arrivé tard et comédien, Seann Walsh.

Plus tard, lors d’un segment en direct à la fin de l’émission, les présentateurs Ant et Dec ont rendu visite au camp pour informer M. Hancock que le public britannique avait voté pour qu’il participe à un deuxième procès, Tentacles of Terror, qui diffusé dans l’émission de demain soir.

Après avoir appris la nouvelle, M. Hancock a déclaré: “Savez-vous quoi, je savais juste que ça allait être moi et je me sentais toujours nerveux.”