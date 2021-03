Matt Hancock a aujourd’hui offert l’espoir de vacances à l’étranger en insistant sur le fait qu’elles «pourraient bien» avoir lieu cet été.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que « la porte n’est pas fermée » sur les voyages internationaux au cours des prochains mois, suggérant que cela dépendra des preuves de l’efficacité des vaccins sur les variantes.

Les commentaires font suite à des signes sombres selon lesquels l’interdiction des voyages non essentiels pourrait être en place jusqu’en août, les scientifiques avertissant que des frontières étroites pourraient être le seul moyen de déverrouiller le pays en toute sécurité.

Pendant ce temps, M. Hancock a profité de son apparition dans l’émission This Morning d’ITV avec Holly et Phil pour exprimer son attachement à son bureau. Le ministre du Cabinet utilise régulièrement la «salle rouge» de son domicile pour mener des interviews sur Zoom.

Interrogé sur la réaction du public à la décoration, M. Hancock a déclaré: « J’adore mon bureau. Je l’aime.’

Pressé de savoir s’il s’agissait d’un « rouge en colère », il a déclaré: « Non, non, c’est comme un boudoir, c’est apaisant. C’est juste, tu sais, moi et mes papiers.

Dans l’émission This Morning d’ITV, Matt Hancock a insisté sur le fait que « la porte n’est pas fermée » sur les voyages internationaux au cours des prochains mois

M. Hancock a utilisé son apparition sur ITV This Morning with Holly et Phil pour exprimer son penchant pour son bureau à la maison

M. Hancock a déclaré que le « plus gros problème » auquel le Royaume-Uni était confronté venait des variantes, confirmant que le gouvernement examinait si une dose de vaccin de rappel sera nécessaire à l’automne.

«Nous travaillons également sur un nouveau vaccin que nous devrons peut-être déployer à l’automne pour donner aux gens une troisième dose qui résoudra ce problème. Nous travaillons donc là-dessus maintenant », a-t-il déclaré.

Pressé de savoir si les vaccins actuels fonctionnent contre les variantes sud-africaine et brésilienne, M. Hancock a déclaré que l’image devrait devenir plus claire «au cours des prochaines semaines».

« Nous ne sommes pas encore sûrs, mais nous faisons la science à Porton Down, et nous surveillons de très près, et si tout se passe bien, alors nous n’avons pas de problème et alors nous serons beaucoup plus détendus à propos de l’international. Voyage. Nous en saurons plus au cours des prochaines semaines », a-t-il déclaré.

M. Hancock a déclaré qu’il avait « beaucoup de sympathie » pour l’industrie du voyage, ajoutant: « Nous voulons tous que cela se fasse le plus tôt possible, mais le plus important est de protéger la reprise ici chez nous, afin que les gens puissent voir leur bien-aimé. ceux et ne doivent plus être verrouillés.

« Nous pouvons arriver à une position où si vous avez eu votre jab, alors d’autres pays diront » vous devez avoir le jab pour entrer « . Et donc nous nous assurerons que tout le monde peut faire ça… ‘

M. Hancock a suggéré qu’il y avait encore une chance que des vacances à l’étranger puissent avoir lieu cet été.

«Il se peut bien qu’il y en ait, je n’exclurais pas cela. La porte n’est pas fermée, il est tout simplement trop tôt pour le dire, mais ce que nous pouvons dire avec confiance, c’est que le déverrouillage de la maison est sur la bonne voie », a-t-il déclaré.