Matt Hancock dit que Cummings était un «rat bavard» qui a divulgué des informations sur le verrouillage

Matt Hancock a accusé Dominic Cummings d’être le “rat bavard” qui a divulgué la nouvelle d’un deuxième verrouillage de Covid en octobre 2020.

L’ancien secrétaire à la Santé a pointé du doigt l’ancien conseiller de Boris Johnson au cours de la dispute qui a déclenché une enquête sur les fuites.

M. Hancock a déclaré qu’il avait failli “s’étouffer avec mon chapati” lorsqu’il a reçu un texte sur la fuite du plan de verrouillage national complet, selon un extrait de son livre dans le Courrier quotidien.

Il a dit qu’un M. Johnson “enragé” l’avait appelé pour lui dire qu’on lui avait dit que son secrétaire à la santé était à blâmer. “” Celui qui vous dit cela vous ment “, ai-je répondu furieusement”, a écrit M. Hancock.

« Comment cela était-il arrivé ? Mon pari est fermement sur Dominic Cummings via ses acolytes. L’agenda? Faire rebondir le Premier ministre pour qu’il annonce le verrouillage le plus tôt possible et l’empêcher de faire demi-tour. S’ils me faisaient virer par-dessus le marché, ce serait un bonus.

Le deuxième verrouillage national a été révélé pour la première fois le 30 octobre par Robert Peston d’ITV en tant que «disjoncteur» avant d’être annoncé le 31 octobre.

M. Johnson a ordonné une enquête pour trouver l’identité du bailleur de fonds – surnommé le «rat bavard» – mais personne n’a jamais été reconnu responsable.

M. Hancock a également affirmé que M. Cummings avait retardé la réponse initiale du gouvernement à Covid parce qu’il pensait que c’était “une distraction de notre retrait officiel de l’UE” en janvier 2020.

Il a affirmé qu’il était “ravi” et “soulagé” lorsque M. Cummings a quitté le n ° 10 en novembre 2020 – affirmant que le stratège avait été “une force négative effrayante, dommageable depuis si longtemps”.

L’ancien secrétaire à la Santé, qui n’a pas encore été rétabli au poste de whip du parti conservateur après son retour de son passage sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !a fait une série de revendications incendiaires dans son livre.

Il a blâmé les chefs des foyers de soins pour le scandale de la libération des patients âgés de Covid de l’hôpital dans les maisons de soins, affirmant qu’ils étaient responsables de permettre au personnel de se déplacer de maison en maison.

Dans son journal de la pandémie, M. Hancock a insisté sur le fait que seule une petite proportion de cas – aussi peu que 1,2% – était causée par sa décision de faire sortir les patients de l’hôpital sans test.

Il a également affirmé que le directeur général de l’époque du NHS England, Sir Simon Stevens, était “déterminé” à faire en sorte que les patients âgés qui n’avaient pas besoin de soins urgents sortent de l’hôpital pour libérer des lits.

Sir Keir Starmer a déclaré que les commentaires de M. Hancock suggérant que le personnel des foyers de soins était à blâmer pour avoir amené Covid dans les foyers de soins étaient “profondément, profondément insultants”.

Le dirigeant travailliste a ajouté: «Ce fut un énorme effort de la part du NHS. Ils sont sortis de [Covid] épuisé. Il y a maintenant un énorme arriéré de listes d’attente qui étaient beaucoup trop longues avant que nous n’entrions dans la pandémie. »