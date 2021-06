Matt Hancock a de nouveau cherché à minimiser l’affirmation de Boris Johnson selon laquelle il était « f ****** sans espoir » au début de la pandémie, insistant sur le fait que la remarque avait été faite pendant une « période difficile et frustrante » et ajoutant: « Ce n’est pas le cas » Peu importe.

Dominic Cummings, l’ancien conseiller principal du Premier ministre, a publié la semaine dernière des messages WhatsApp du printemps 2020 dans lesquels M. Johnson a apparemment fait des remarques désobligeantes sur le secrétaire à la Santé.

Pressé sur ses sentiments lorsque M. Cummings a publié la capture d’écran montrant comment le Premier ministre avait parlé de lui, M. Hancock a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Je travaille avec le PM tous les jours et nous avons une très bonne relation de travail étroite.

« Franchement, c’était de l’histoire ancienne et bien sûr, il y a des pressions au milieu d’une pandémie, mais ce qui compte, c’est ce que vous faites.

« C’était une expression de frustration face à la situation, à savoir que nous n’avions pas assez de capacité de test et j’étais là pour augmenter la capacité de test, et vous savez quoi, j’ai atteint cet objectif. »

Rappelant le message « f ****** désespéré » du Premier ministre, il a ajouté: « Cela n’a pas d’importance – c’était une expression au milieu d’une période difficile et frustrante où nous avons finalement réussi à fournir la capacité de test dont nous avions besoin que nous n’avions pas au départ.

« Ce qui compte dans la vie publique et pourquoi je suis dans la vie publique, c’est d’apporter des améliorations qui comptent vraiment et qui durent vraiment et de travailler avec le Premier ministre pour protéger des vies et sortir ce pays de cette pandémie … par exemple avec un programme de vaccination qui est va probablement plus vite que presque n’importe quel autre pays dans le monde.

« C’est quelque chose dont je suis très fier et lui et moi y travaillions à l’époque, tout le monde n’était pas impliqué dans ce projet, mais le Premier ministre et moi y travaillons depuis janvier dernier. Ce n’est qu’un exemple.