L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a parlé de « l’injustice » à laquelle il a été confronté après avoir été accusé de « corruption » pendant la pandémie de Covid-19 dans le dernier épisode de Celebrity SAS : qui ose gagner.

Dans l’avant-dernier épisode de la série, diffusé dimanche, l’ancien secrétaire à la Santé est amené à se déshabiller jusqu’à son boxer lors d’un interrogatoire qui le voit accusé d’avoir une « attitude ».

L’homme de 45 ans avait démissionné de son poste de secrétaire à la Santé en juin 2021 après qu’il soit apparu qu’il avait enfreint ses propres directives concernant Covid-19 en embrassant et en embrassant son assistante, Gina Coladangelo, dans son bureau.

Matt Hancock part après avoir témoigné à l’enquête COVID-19, (Reuters)

Au cours de l’épisode Survival de dimanche, Hancock, le chanteur Gareth Gates, le mannequin anglais Danielle Lloyd, Teddy Soares de Love Island, la personnalité Internet Amber Turner et l’athlète Perri Shakes-Drayton sont confrontés à deux dernières tâches avant d’être interrogés par une équipe spécialisée dans la phase de résistance à l’interrogatoire de le cours.

Au début de l’épisode, Hancock est interviewé par Jason Fox et Chris Oliver à propos de la pandémie de Covid-19.

Hancock : « Je sais pertinemment que nous avons fait la bonne chose. » (Canal 4)

Fox interroge Hancock sur sa diffamation et dit : « Pour en revenir à la pandémie, vous êtes à peu près sous les feux de la rampe, eh bien, vous l’étiez, pendant cette période.

« Vous avez été vilipendé, comment avez-vous géré cela ? »

Hancock répond : « Je ressens un sentiment d’injustice à l’idée d’être essentiellement accusé de corruption, car c’est ce que, si on résume, l’accusation est, alors que j’ai essentiellement consacré ma vie professionnelle jusqu’à présent au service public. , et je sais pertinemment que nous avons fait la bonne chose.

“Et je n’en ai pas profité une goutte et c’est juste ce sentiment d’injustice qui, attends, je faisais de mon mieux dans des circonstances difficiles et maintenant je reçois un tas de merde pour ça.

« Bien sûr, cela a un impact sur moi professionnellement auquel je dois faire face, mais cela n’a pas d’importance ici (montrant la poitrine). Ce qui compte ici, c’est ce que je pense de moi-même et aussi ce que les gens que j’aime et qui me tiennent à cœur pensent de moi et ce que les gens que je respecte pensent de moi.

Lorsqu’on lui demande s’il considère le cours comme une opportunité de rédemption, il ajoute : « Eh bien, je ne sais pas ce qu’il en est de la rédemption… le problème avec ce cours, c’est que, comme vous le dites, il vous dépouille et vous devez tout quitter. sur la ligne.”

Matt Hancock frappé au visage par un ancien footballeur sur SAS : Who Dares Wins (Canal 4)

Plus tard, pendant la partie interrogatoire de l’épisode, une interrogatrice oblige Hancock à se déshabiller en disant : « Enlevez tous ces vêtements, donnez-moi d’abord ce numéro.

“Nous avançons à un rythme, sans gémissements, sans gémissements, sans vous tirer la tête.”

Elle lui demande ensuite de vider son sac « gentiment et rapidement » et continue de le réprimander pour la façon dont il lui dit « non » lorsqu’on lui demande s’il a des armes dans son sac.

Elle crie à Hancock : « Ne me donnez pas d’attitude f******. »

L’interrogateur s’en prend alors à l’apparence de l’ancien secrétaire à la Santé et dit : « Je vous dis quelque chose qui me fascine vraiment, me fascine vraiment, car avec tout le respect que je vous dois, vous n’êtes pas un beau gars, n’est-ce pas, du pubis sur la poitrine, moobs, alors comment as-tu fait ? Matty bébé ? Hein?

“Oh, tu ne parles pas maintenant, maintenant tu ne veux pas en parler, n’est-ce pas ?”

“Vous ne m’avez pas posé de question”, répond Hancock.

Avant leur tâche de navigation dans la jungle, l’épisode voit également les recrues s’affronter une fois de plus dans la lutte sur les pontons, une épreuve d’agression et de combat au corps à corps.

Celebrity SAS : Who Dares Wins continue sur Channel 4.