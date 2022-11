Matt Hancock devrait quitter I’m A Celeb et faire don de la totalité des frais à une association caritative, disent les stars de la télévision

MATT Hancock a été critiqué par une star de la télévision qui dit qu’il devrait quitter I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here et faire don de ses honoraires.

L’ancien secrétaire à la Santé a été vu pour la première fois dans l’émission ITV plus tôt cette semaine, avant de s’attaquer à son premier procès Bushtucker dans la jungle australienne hier soir.

Charles – qui est connu pour Bargain Hunt – a critiqué le député

Le député Matt, 44 ans, a choqué la nation lorsqu’il est arrivé mardi dans le camp I’m A Celebrity – rejoignant dix autres célébrités Down Under.

Il a encaissé 400 000 £ pour s’être inscrit à l’émission – à la grande fureur d’un certain nombre de ses électeurs.

Maintenant, il a été appelé par une star de la télévision pour QUITTER le programme et faire don de son énorme chèque de paie au NHS.

Charles Hanson, connu pour ses apparitions dans Bargain Hunt et Antiques Road Trip, s’est rendu sur Twitter pour critiquer le politicien.

Charles a écrit: « Personnellement, je pense que Matt Hancock devrait démissionner de I’m A Celebrity et donner les 400 000 £ au NHS.

«ITV et Ant et Dec ont mal évalué notre humeur de la gueule de bois pandémique et ce que nous avons tous subi (beaucoup avec des êtres chers perdus).

“M. Hancock devrait être de retour au travail et tenu responsable.”

Le Sun a révélé en exclusivité la liaison secrète de Matt avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo, 43 ans, l’année dernière lors de la pandémie de coronavirus.





Nos clichés le montraient en train de tromper sa femme de 15 ans avec Mme Coladangelo mariée alors que la Grande-Bretagne était aux prises avec Covid.

Cela vient après que les fans de l’émission ITV se soient tous plaints après que Matt ait été vu à l’écran pour la première fois.

Le député avait affirmé que sa raison de participer à l’émission était de sensibiliser le public, mais il semblait tout oublier alors qu’il était interrogé par ses nouveaux camarades de camp.

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas impressionnés par son incapacité à le mentionner et se sont tournés vers Twitter pour se plaindre à ce sujet.

Une personne a écrit : “On a demandé à Hancock à deux reprises dans l’émission de ce soir pourquoi il était entré dans la jungle, assez curieusement, il ne l’a pas utilisé comme une chance de ‘sensibiliser à la dyslexie sur une plate-forme qui atteindra les gens’.”

Un deuxième a ajouté: “On a demandé à Matt, à au moins quatre reprises au cours de l’épisode de ce soir, pourquoi il était entré dans I’m A Celebrity. Pas une seule fois il n’a mentionné la dyslexie. C’est un projet vaniteux qui rapporte de l’argent.

Alors qu’un troisième a déclaré: «Je pensais que Matt Hancock avait dit qu’il allait dans la jungle pour sensibiliser les associations caritatives contre la dyslexie? Aucune mention…”

L’arrivée très attendue de Matt dans la jungle a suscité un mélange de choc, d’incrédulité et de rires incontrôlables de la part des célébrités.

L’ancien secrétaire à la Santé a finalement rejoint le casting de l’émission de téléréalité ITV cette semaine, après avoir fait face à de nombreuses critiques sur sa décision de la part du public et de ses collègues politiciens.

Peu de temps après son arrivée, il a participé au défi Beastly Burrows Bushtucker Trial aux côtés de son collègue entrée tardive, le comédien Seann Walsh – et a ensuite été sélectionné par le public pour faire face à un deuxième procès jeudi.

Après avoir vu Matt descendre les escaliers, Seann a éclaté de rire, déclarant plus tard dans le Bush Telegraph : “Matt Hancock !” et rire encore plus.

Matt a provoqué une nouvelle agitation en entrant dans le camp principal, avec de nombreux visages célèbres de l’émission choqués de voir le député de West Suffolk, qui a fait retirer le whip du Parti conservateur après avoir annoncé son intention de rejoindre l’émission.

Suite aux arrivées de Matt et Seann, le DJ radio Chris Moyles a rendu visite au Bush Telegraph et a déclaré : « Oh mon dieu, deux nouvelles personnes sont arrivées.

“L’un d’eux est Seann Walsh et l’autre – attendez, je dois revenir en arrière et revérifier.”