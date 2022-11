Matt Hancock dépouillé de Tory whip pour s’être inscrit à I’m A Celebrity

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock a été suspendu du parti parlementaire conservateur après s’être inscrit pour entrer dans la jungle pour I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

“Il s’agit d’une affaire suffisamment grave pour justifier la suspension du whip avec effet immédiat”, a déclaré Simon Hart, le whip en chef des conservateurs.

L’ancien secrétaire à la Santé a accepté de rejoindre le programme dès ce week-end, après avoir été snobé par Rishi Sunak lorsque le nouveau Premier ministre a formé son nouveau gouvernement.

La punition fait écho à celle infligée à sa collègue conservatrice Nadine Dorries, lorsqu’elle a quitté le Parlement pour entrer dans la jungle australienne en 2012.

La carrière de M. Hancock est en chute libre depuis sa démission humiliante en tant que secrétaire à la Santé, l’année dernière, pour avoir enfreint les règles de verrouillage de Covid en menant une affaire dans son cabinet ministériel.

Le député de West Suffolk explorait une tentative de rebondir en tant que président du puissant comité du Trésor des Communes, mais on pense qu’il a retiré son offre.