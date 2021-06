Matt Hancock démissionne : voici les questions auxquelles il reste encore à répondre

Matt Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé ce week-end, mais des questions continuent de tourner autour du scandale. Voici les principaux auxquels il faut répondre.

Matt Hancock a-t-il enfreint les règles du courrier électronique ?

L’une des allégations contre Hancock était qu’il avait utilisé un compte de messagerie privé pour mener des affaires avec le gouvernement. C’est mauvais pour deux raisons : premièrement, cela rend plus difficile l’application des règles de liberté d’information et de protection des données, qui sont vitales pour vérifier si le gouvernement a agi de manière appropriée. Deuxièmement, il s’agit d’un risque potentiel pour la sécurité et laisse potentiellement la porte ouverte aux pirates et aux services de renseignement étrangers qui surveillent les communications gouvernementales. Le parti travailliste appelle à une « enquête à grande échelle » sur les allégations.

D’autres ministres ont-ils potentiellement évité l’examen en utilisant des e-mails privés ?

L’opposition veut également savoir dans quelle mesure cette pratique présumée est répandue. On a demandé à Boris Johnson lui-même s’il avait utilisé son email personnel lundi : il a refusé de commenter. Le problème pourrait potentiellement être plus large que Hancock.

La nomination de Gina Coladangelo était-elle irréprochable ?

L’assistante de Hancock, Gina Coladangelo, une ancienne lobbyiste, est amie avec l’ancien secrétaire à la Santé depuis l’Université d’Oxford. En septembre, elle a été nommée directrice non exécutive au ministère de la Santé et des Affaires sociales, où son travail consistait à demander des comptes à Hancock. Ce n’est pas encore quand la relation du couple a commencé; Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré que « s’il y avait eu un lien ou un conflit » lors de sa nomination, « cela aurait dû être déclaré ». Un porte-parole du gouvernement a déclaré que la nomination avait été « faite de la manière habituelle » et « suivait la procédure correcte ».

Pourquoi Coladangelo a-t-il obtenu un laissez-passer parlementaire?

L’assistant a reçu un laissez-passer de sécurité parlementaire, qui a été parrainé l’année dernière par le ministre adjoint de la Santé Lord Bethell, selon un article paru dans le journal The Times. L’assistant n’aurait jamais travaillé pour le pair. La Commission de la Chambre des Lords déclare que « les règles sur l’utilisation des installations stipulent que les autorisations pour les secrétaires et les assistants de recherche ne peuvent être délivrées qu’aux personnes qui « fournissent véritablement et personnellement un secrétariat parlementaire ou une assistance à la recherche » au membre parrain, et les membres doivent signer une déclaration à cet effet lors de la demande d’un tel laissez-passer. Une violation de cette règle est une violation du code de conduite et peut faire l’objet d’une enquête par le commissaire aux normes.

Comment les images de vidéosurveillance du couple ont-elles été divulguées?

On ne sait pas comment les images, qui proviendraient d’une caméra de vidéosurveillance dans le bureau de Hancock, ont été divulguées au journal The Sun. Les théories selon lesquelles la caméra n’était pas censée être là et avait été plantée ou d’une autre origine ne semblent pas avoir été confirmées: le remplaçant de Hancock, Sajid David, a déclaré lundi qu’il avait depuis été « désactivé par le département ».