Matt Hancock démissionne après une violation de la règle COVID; État NC disqualifié

La preuve des exigences de vaccination pourrait être la clé pour permettre aux entreprises durement touchées à travers les États-Unis de rouvrir complètement. Cependant, de nombreuses entreprises ont hésité à exiger une preuve de vaccination des clients, car le public et les politiciens de nombreux endroits ont clairement indiqué qu’ils ne se souciaient pas de l’idée.

En fait, beaucoup plus d’États ont interdit les politiques de preuve de vaccination qu’ils n’ont créé de programmes sur smartphone permettant aux personnes d’afficher numériquement leur statut de vaccination.

Hawaï est le seul État à imposer une version d’un passeport vaccinal, obligeant les voyageurs à télécharger une photo ou un PDF de leur document de vaccination à Hawaï ou à passer un test COVID-19 avant l’arrivée pour éviter d’avoir à mettre en quarantaine pendant 10 jours.

En revanche, au moins 18 États dirigés par les républicains interdisent la création de soi-disant passeports vaccinaux ou interdisent aux entités publiques d’exiger une preuve de vaccination. Plusieurs d’entre eux – dont l’Alabama, la Floride, l’Iowa, le Montana, le Dakota du Nord et le Texas – empêchent également la plupart des entreprises de refuser le service à ceux qui ne sont pas vaccinés.

Aussi dans l’actualité :

► AMC Theatres poursuit son retour aux affaires comme d’habitude. AMC Stubs A-List, le programme d’adhésion de la chaîne de cinémas, devrait être réactivé le 1er juillet après avoir été suspendu en mars 2020.

► La chaîne de boulangerie-café Panera Bread est la dernière entreprise à déployer un billet gratuit pour le vaccin COVID-19. Du 2 au 4 juillet, la chaîne offre des bagels gratuits aux clients vaccinés dans les emplacements participants à l’échelle nationale – sans preuve de vaccination.

► Même si 40% des Américains ont déclaré qu’ils préféraient travailler à domicile à temps plein le mois dernier, les grandes entreprises du pays encouragent ou exigent que leur personnel retourne au bureau avant la fête du Travail.

► La Russie a signalé son plus grand nombre de décès quotidiens de COVID-19 de l’année – 619 personnes – alors que le pays est aux prises avec une forte augmentation des infections qui a entraîné de nouvelles restrictions dans certaines régions.

► La Finlande connaît un pic de cas de COVID-19 qui a été attribué à des fans de football revenant de la Russie voisine, après les matchs du Championnat d’Europe à Saint-Pétersbourg.

► Alors que le système hospitalier méthodiste de Houston reste sous les projecteurs nationaux pour avoir forcé 153 employés qui ont refusé de se faire vacciner, des dizaines d’hôpitaux ont tranquillement commencé à suivre l’exemple de l’hôpital du Texas en exigeant la vaccination contre le COVID-19 pour leurs employés.

► Southwest Airlines prévoit d’augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure pour environ 7 000 employés, invoquant la nécessité d’attirer et de garder les travailleurs alors que l’industrie du transport aérien continue de se remettre de la pandémie.

Ce que nous lisons : Les touristes américains pourront bientôt se rendre en Suède, car le pays prévoit de rouvrir ses frontières avec les États-Unis le 30 juin.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 603 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 181 millions de cas et plus de 3,92 millions de décès. Plus de 153 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 46% de la population, selon le CDC.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Des séquences de gènes supprimées confirment que le coronavirus a circulé avant le marché des fruits de mer de Wuhan

Le virus qui cause le COVID-19 n’est pas originaire du marché des fruits de mer de Wuhan, confirme une nouvelle étude sur les séquences génétiques supprimées dès les premiers jours du virus.

Les séquences avaient été publiées sur un site Web géré par les National Institutes of Health, mais ont été supprimées pour des raisons inconnues.

Jesse Bloom, qui étudie l’évolution virale au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, ne propose pas de réponse à la question de savoir si le virus SARS-CoV-2 est passé directement des animaux aux humains ou a été accidentellement divulgué d’un laboratoire de recherche à Wuhan , la Chine dans son nouveau rapport, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Mais en étudiant comment les gènes viraux mutent au fil du temps, des chercheurs comme Bloom peuvent reconstruire leur histoire, déterminer quels cas sont apparus en premier et comment le virus a changé au fur et à mesure qu’il se déplaçait dans la population.

« Ces séquences sont instructives pour comprendre la propagation précoce du SRAS-CoV-2 à Wuhan », a déclaré Bloom. « Ils ne sont pas transformateurs, mais ils comblent des lacunes vraiment importantes. »

Bloom sait que la suppression des séquences soulèvera des soupçons dans le public, mais il dit qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un chercheur pourrait demander que du matériel soit mis hors ligne, y compris le fait que la semaine où l’étude a été publiée, le gouvernement chinois a institué une exigence qu’il examine toutes les informations scientifiques liées au SRAS-CoV-2 avant publication. Lire la suite.

— Karen Weintraub et Elizabeth Weise

Le ministre britannique de la Santé démissionne après avoir enfreint les règles sur les coronavirus

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, qui a dirigé la réponse du pays au coronavirus, a démissionné samedi, un jour après s’être excusé pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale avec un assistant avec qui il aurait eu une liaison.

Hancock subissait une pression croissante depuis que le tabloïd Sun a publié des images le montrant avec son assistante principale Gina Coladangelo en train de s’embrasser dans un bureau du ministère de la Santé. Le Sun a déclaré que les images de télévision en circuit fermé avaient été prises du 6 au 11 mai, quelques jours avant que les règles de verrouillage ne soient assouplies pour permettre les câlins et autres contacts physiques avec des personnes extérieures à son propre foyer.

Dans une lettre de démission adressée au Premier ministre Boris Johnson, Hancock a déclaré que le gouvernement le devait « aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie pour être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber ».

Hancock est le dernier d’une série de responsables britanniques à être accusés d’avoir enfreint les restrictions qu’ils ont imposées au reste de la population pour freiner la propagation du coronavirus. Dominic Cummings, qui a autrefois été l’un des principaux collaborateurs de Johnson, a été accusé d’avoir sapé le message du gouvernement «Restez à la maison» lorsqu’il a parcouru 250 miles à travers l’Angleterre jusqu’au domicile de ses parents pendant le verrouillage du printemps 2020.

Johnson a déclaré qu’il était désolé de recevoir la démission de Hancock et qu’il « devrait quitter ses fonctions très fier de ce que vous avez accompli – non seulement dans la lutte contre la pandémie, mais même avant que COVID-19 ne nous frappe ».

« La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous permet de sortir de cette crise », a déclaré Hancock dans sa lettre. Lire la suite.

– The Associated Press

Le Massachusetts annonce les détails d’une loterie de vaccins d’un million de dollars

Le premier des cinq tirages de la loterie du vaccin contre le coronavirus du Massachusetts est prévu pour le 26 juillet, ont annoncé vendredi des responsables de l’État.

Des tirages supplémentaires pour un prix de 1 million de dollars ou une bourse universitaire de 300 000 $ auront lieu les quatre lundis suivant cette date jusqu’à la fin août, selon un communiqué du bureau du gouverneur Charlie Baker.

Les gagnants seront annoncés trois jours après chaque tirage. L’État utilise des fonds fédéraux de secours contre les coronavirus pour payer les gagnants.

Les résidents doivent être complètement vaccinés avant de s’inscrire, mais s’ils ne sont pas vaccinés à la date d’inscription pour un certain tirage, ils peuvent toujours terminer la vaccination et s’inscrire pour les tirages suivants. Les résidents n’auront à s’inscrire qu’une seule fois pour se qualifier pour tous les tirages après leur date d’inscription.

Les résidents âgés de 18 ans et plus sont éligibles pour les prix d’un million de dollars, tandis que les résidents âgés de 12 à 17 ans sont éligibles pour les bourses, qui prennent la forme de subventions via un plan d’épargne universitaire 529 géré par la Massachusetts Educational Financing Authority.

La loterie est conçue pour inciter davantage de personnes à se faire vacciner, a déclaré Baker. Déjà plus de 4 millions de résidents de l’État ont été entièrement vaccinés.

– The Associated Press

Contribution : The Associated Press