Matt Hancock Démissionne après qu’une liaison avec un assistant soit exposée avec des photos explosives malgré le fait que Boris Johnson ait déclaré « affaire classée »

MATT Hancock a démissionné ce soir après que des images de son corps à corps avec un assistant principal au travail ont été publiées par The Sun.

Le ministre de la Santé a démissionné de son poste au gouvernement à la suite de la pression croissante de ses collègues au sein du parti conservateur.

Matt Hancock fait face à des appels furieux à la démission – après avoir été photographié en corps à corps avec un haut collaborateur embauché secrètement pendant la pandémie sur la livre du contribuable Crédit : LE SOLEIL

Sa démission est intervenue malgré le refus hier du Premier ministre Boris Johnson de licencier le secrétaire à la Santé en difficulté.

Le député Duncan Baker, qui représente North Norfolk, est devenu le premier conservateur en exercice à lui demander ouvertement de partir.

Il a déclaré: «À mon avis, les personnes occupant de hautes fonctions publiques et de grands postes de responsabilité devraient agir avec la morale et l’éthique appropriées qui accompagnent ce rôle.

« Matt Hancock – sur un certain nombre de mesures – n’a pas réussi à atteindre cet objectif. »

Ensuite, la secrétaire au Travail et aux Pensions et députée conservatrice de Tatton Esther McVey a exhorté M. Hancock à démissionner.

Elle a dit : « Si ça avait été moi, je me serais résignée.

Ce matin, M. Hancock a fait face à un nouvel embarras lorsqu’un allié a réservé pour le défendre à la radio ne s’est pas présenté.

Le partisan anonyme devait être interviewé ce matin dans l’émission Today de BBC Radio 4 – mais les présentateurs Mishal Husain et Martha Kearney ont été contraints d’expliquer qu’il « ne répondait pas à son téléphone ».

Le couple a déclaré aux auditeurs: « Nous nous attendions à parler à un partisan de Matt Hancock ce matin, mais il ne répond pas à son téléphone. Nous continuerons d’essayer. »

Et le député Duncan Baker est devenu le premier conservateur en exercice à dire publiquement que le secrétaire à la Santé doit partir Crédit : twitter @duncancbaker

La députée conservatrice de Tatton Esther McVey a demandé le limogeage de Hancock Crédit : Rex

Le député conservateur vétéran, Sir Christopher Chope, a rejoint la liste croissante appelant Hancock à démissionner, affirmant que ses électeurs « bouillonnaient ».

Le député de Christchurch a déclaré à l’émission PM de BBC Radio 4 que l’AGA de son association locale de parti avait « appelé à l’unanimité Matt Hancock à démissionner immédiatement ».

Il a déclaré: « Ils ont estimé qu’il enfreignait le code ministériel; qu’il enfreignait les règlements de verrouillage; qu’il est la personne qui a adopté les lois, signé les règlements, obligeant les gens à se conformer aux restrictions sur leur liberté – avec laquelle beaucoup de gens ne sont pas d’accord – mais ils l’ont respectée par respect pour l’état de droit.

« Et ils sont absolument bouillonnants maintenant, qu’ayant fait eux-mêmes des sacrifices, y compris ne pas voir leurs proches et tout le reste, ils constatent que la personne qui était en charge de tout cela se sent libre de ne pas se conformer à ses propres règlements et je pense que c’est vraiment l’essence de tout. »

Il a ajouté: « Je suis d’accord avec cela. Je pense que sa position est intenable. Pour cette raison, plus tôt il fait la chose honorable et annonce sa démission, mieux c’est – car sinon, cela ne va pas disparaître.

Certains députés conservateurs ont pris la défense de M. Hancock – et hier soir, le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré à la BBC: « Il y a une tâche à faire, Matt est en train de le faire, et je pense que nous devrions lui permettre de continuer le travail. »

Et il a affirmé que « les règles ont été dures » – une nouvelle qui ne surprendra pas les millions de Britanniques qui se sont conformés sans faute depuis que le coronavirus s’est installé.