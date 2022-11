Matt Hancock de I’m A Celebrity “affrontera tous les procès de Bushtucker” selon un nouveau sondage Sun à la bombe

CE SOIR, Matt Hancock va avaler le pénis d’un chameau après que les téléspectateurs aient voté pour qu’il endure son troisième essai Bushtucker de I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici !

Mais il devra s’y habituer, si l’on en croit les lecteurs de Sun.

Un sondage exclusif montre que les deux tiers d’entre vous votent pour que le député en disgrâce fasse face à chaque macabre procès Bushtucker de la série de cette année.

Un énorme 20 114 votes ont été exprimés, avec environ 52% disant qu’ils avaient voté pour qu’il subisse tous les procès de la série jusqu’à présent.

Un autre 14% ont déclaré qu’ils ne l’avaient pas encore fait mais qu’ils avaient l’intention de le faire.

Les téléspectateurs disent qu’ils prévoient de se venger de Hancock après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir eu une liaison avec son aide la plus proche et maintenant sa petite amie Gina Coladangelo – enfreignant ses propres règles sur les coronavirus dans le processus.

Son rôle dans l’émission ITV a provoqué la colère de beaucoup de ceux qui pensent que le député de West Sussex devrait être chez lui au service de ses électeurs.

Dans notre sondage auprès des lecteurs de Sun, 69% ont déclaré que le député de West Sussex devrait faire don de l’intégralité de ses honoraires à une association caritative.

Matt a dit qu’il en donnerait “certains” à de bonnes causes.

Mais le vent de l’opinion publique pourrait être en train de tourner, avec 29 % de personnes prudentes admettant avoir « vu une nouvelle facette » de Hancock.

Cependant, 48% disent qu’ils ne sont “toujours pas fan”.

Mais 23% ont déclaré qu’ils avaient l’intuition que Matt pourrait être le roi de la jungle tandis que 35% ont déclaré qu’ils pensaient qu’il pourrait faire la finale, mais pas gagner.





Enfin, nous avons demandé aux lecteurs de Sun s’ils pensaient que Hancock aurait dû s’inscrire en premier lieu – 27% ont dit oui, tandis que 50% ont dit qu’ils étaient choqués.

Les autres étaient indécis.