Matt Hancock de I’m a Celeb veut le “pardon”

“Ce que je recherche vraiment, c’est un peu de pardon”, minaude Matt Hancock en mâchonnant le pénis d’un chameau.

Eh bien, il ne l’obtiendra pas des électeurs pressés de West Suffolk qu’il a désertés en échange de 400 000 £ en espèces sonnantes et trébuchantes.

Matt Hancock dit qu’il veut le «pardon» après avoir bafoué ses propres règles de Covid en tant que secrétaire à la Santé

Ni, probablement, de sa femme Martha et des trois enfants qu’il a abandonnés après avoir été exposés par The Sun comme un hypocrite qui serre les fesses.

Et certainement pas – s’il y a justice – des millions qu’il a contraints à un verrouillage catastrophique et qui doivent maintenant en payer le prix dans le budget d’urgence de jeudi.

Oubliez un instant le trou noir de 50 milliards de livres sterling qui se serait ouvert sous le mini budget bien intentionné mais désastreux de Liz Truss.

Ceci est éclipsé par le prix exigé des jeunes et des moins jeunes, maintenant et pour les années à venir, pour verrouiller la nation et son économie vitale pendant des semaines pendant la pandémie de Covid.

Covid a coûté environ 410 milliards de livres sterling, soit 6 100 livres sterling pour chaque homme, femme et enfant au Royaume-Uni, pour soutenir le NHS, acheter des vêtements de protection, trouver un vaccin et fournir un congé permettant de sauver des emplois.

«Nous avons jeté de l’argent dessus. . . jeté de l’argent », se lamente un ancien chancelier.

Oui, nous payons également des factures d’énergie plus élevées pour le voyou belliqueux du Kremlin, Vladimir Poutine.

Et en tant qu’ancien secrétaire à la Santé, Hancock ne peut pas être blâmé pour toute la folie des dépenses, bien que des milliards aient été gaspillés en gaspillage et en fraude sous sa surveillance.

Ce qu’on peut lui reprocher, ce sont les verrouillages sans fin qui ont divisé les familles endeuillées, détruit une génération d’enfants à l’école et laissé l’économie britannique en lambeaux.

C’est Hancock qui a poursuivi la décision de la Chine communiste d’incarcérer la nation – jusqu’au moment où il a été filmé en train de dévorer la conseillère spéciale Gina Coladangelo.

Et c’est Hancock qui a personnellement bloqué toutes les tentatives d’assouplissement des règles de verrouillage malgré une clameur de protestations de la part de collègues ministres du Cabinet et de scientifiques indépendants.

Il y avait bien sûr d’autres méchants, notamment le groupe de soi-disant experts Sage, dominé par les socialistes, qui se trompait à peu près sur tout.

Mais nous paierons tous cette semaine alors que le chancelier Jeremy Hunt expose l’épave de notre économie.

Des millions de petites entreprises et de restaurants risquent la ruine faute de trouver du personnel.

Pourtant, 600 000 personnes en âge de travailler ont quitté leur emploi depuis le confinement, a déclaré hier M. Hunt à Laura Kuenssberg.

La plupart vivent désormais des prestations liées à l’emploi payées par l’impôt des autres travailleurs.

Impôts furtifs

“Nous demanderons à tout le monde de faire des sacrifices”, a-t-il ajouté de façon inquiétante.

Cela signifie des milliards de plus en impôts furtifs, des milliards d’épargne-retraite et des milliards de moins en dépenses publiques – sauf, bien sûr, pour le NHS sacré mais mal géré.

Les cibles les plus molles seront les plus durement touchées. Les salariés moyens – proies traditionnelles de la gauche travailliste – seront aspirés par des conservateurs prétendument à faible taux d’imposition.

M. Hunt déplore le mini-budget de Liz Truss.

Pourtant, ce n’est que cet été qu’il a lancé sa propre candidature au poste de Premier ministre avec une promesse identique de “réduire les impôts et viser la croissance”.

Verrons-nous d’autres demi-tours sur la politique conservatrice – une ligne plus douce sur le Brexit, peut-être ?

Hier, le panel de Kuenssberg était bourré de restes bouillonnants, l’économiste de gauche Paul Johnson, l’historien Simon Schama et Roula Khalaf, rédactrice en chef du Financial Times, qui dénonce le Brexit.

Tous ont saisi l’occasion de blâmer le Brexit – et non le verrouillage – pour notre sort.

Cueillettes faciles

M. Hunt est également un restant – et un champion du verrouillage – et sa défense du vote de congé était tiède.

La forme finale des mesures de crise de jeudi ne sera pas décidée par cette chancelière. Il sera dicté par le Premier ministre et Premier Lord du Trésor, Rishi Sunak.

M. Sunak est un Brexiteer. Les annonces de jeudi cloueront ses couleurs au mât.

Les députés et ministres conservateurs de droite observeront comme des faucons.

Mais Rishi regardera par-dessus son épaule un autre prédateur. . . le Parti réformiste, dont le principal actionnaire est l’ancien chef de l’Ukip, Nigel Farage.

Le leader réformiste et star de TalkTV, Richard Tice, éponge les conservateurs favorables à Boris et au Brexit à la recherche d’un endroit où organiser un vote de protestation.

Farage a quitté la politique de première ligne pour une carrière à la télévision après que la Grande-Bretagne a quitté l’UE en 2019, mais il est tenté par quelques choix faciles.

Si Rishi veut empêcher Nigel de revenir le mordre, il doit prouver jeudi que le parti conservateur n’a pas tourné à gauche.