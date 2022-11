Matt Hancock de I’m A Celeb laisse les fans avec “l’embarras de seconde main” après le snob de Chris Moyles

La star de I’M A Celebrity, Matt Hancock, a laissé les fans grincer des dents après avoir subtilement snobé Chris Moyles lors de l’épisode d’hier soir.

Le député, 44 ans, était en conversation avec Seann Walsh et Chris, lorsque le comédien a demandé au politicien s’il avait des questions pour Chris sur son travail de DJ radio.

Seann a demandé à l’ancien secrétaire à la Santé: “Avez-vous des questions pour Chris?”

S’arrêtant un instant, Matt avait l’air vide alors qu’il luttait pour y penser, ce qui provoqua un bref moment de silence.

Coupant la tension, Seann intervint : “Rien ?”

Un Chris mécontent a dit: “Je ne pense pas qu’il le fasse”, ce à quoi Matt a maladroitement ri de la remarque de Chris.

La scène inconfortable a laissé les téléspectateurs se tortiller avec «l’embarras de seconde main».

Partageant le clip gênant, un fan a écrit: «Et le prix du moment le plus gênant de la série revient à. #ImACeleb”

Un autre a posté: “Le silence, j’ai de l’embarras de seconde main #ImACeleb”

Un troisième a plaisanté: “Cela m’a fait mal à l’âme. #ImACeleb”





Quelqu’un d’autre a tweeté: “ARRÊTEZ J’AI RI À FORT IL NE LE DÉRANGE PAS DU TOUT. #ImACeleb”

Pendant ce temps, les fans sont convaincus que Matt se qualifiera pour la finale pour une raison majeure.

Le politicien a réussi à se tailler une place dans le top cinq, voyant de grands noms comme Boy George, Chris Moyles et Sue Cleaver.

Les téléspectateurs ont émis l’hypothèse que la vraie raison pour laquelle les gens votent pour lui est de liquider la «brigade éveillée» qui déteste qu’il soit toujours là.

Un fan a écrit: “#ImACeleb, continuez à voter pour Matt, car cela rend les fous éveillés, juste Elon Musk qui prend le contrôle de Twitter les rend fous. Le droit ne peut pas comprendre comment Matt survit aux intimidateurs élitistes.

Un autre a posté : « #ImACeleb Tellement content que Matt soit toujours là ! J’adore voir la brigade réveillée devenir tout Chucky ! »

Un troisième a déclaré: «Weirdo a de nouveau réveillé les gauchers en fusion. Allez Mat. #ImACeleb”

Chris est devenu la sixième personne à être exclue de l’émission hier soir.

Avant cela, Babatunde, Boy George, Sue Cleaver de Corrie, Scarlette Douglas et Charlene White ont été expulsés de I’m A Celebrity.

Cela a laissé les fans se demander pourquoi Matt est toujours dans la jungle.

Maintenant, les fans qui ont voté pour lui ont expliqué leur décision.

Un tweeté: “Je n’étais pas fan de Matt Hancock à l’époque des convoitises, je comprends que ce doit être gênant de l’avoir dans le camp, ce que j’ai observé, c’est que certains camarades de camp agissent simplement comme de vils tyrans.”

“Cela ne devrait pas être toléré, ce n’est pas acceptable d’intimider qui que ce soit, il le prend juste et continue, cette année a été horrible à regarder, j’espère que quand ils sortiront et regarderont ça en arrière et j’espère qu’ils marcheront dans la honte ! ”

Un autre a déclaré: “L’intimidation à tout le moins, quoi que quelqu’un ait fait, ne donne à personne le droit de créer un environnement de meute, il n’y a qu’Owen et Sean qui ont agi comme des adultes.”

Une fois les votes comptés, Ant et Dec couronneront le nouveau roi ou reine de la jungle dimanche soir.