Matt Hancock de I’m A Celeb est secoué après qu’un inconnu lui ait crié dessus la nuit

MATT Hancock a été furieusement chahuté par un amateur de théâtre alors qu’il regardait le concert de comédie de Seann Walsh.

Le député de Suffolk West, qui a annoncé qu’il se retirerait lors des prochaines élections générales, a été ébranlé après l’incident qui a vu le chahuteur sortir du Soho Theatre de Londres jeudi soir.

Rex

Instagram/@seannwalsh

Matt a retrouvé sa co-star de I’m A Celeb Seann Walsh[/caption]

L’homme non identifié a interrompu le set de Seann après avoir révélé que sa co-vedette de I’m A Celebrity était dans le public aux côtés de sa petite amie Gina Colangelo et Boy George.

Comme Seann, 37 ans, l’a dit au public : « Peut faire plus de bruit que ça. Matt Hancock est ici ce soir », l’homme s’est levé et a crié:« Qu’est-ce que ce w **** r fait ici?

Seann a tenté de continuer avec son set et a fait quelques blagues aux dépens de Matt, ajoutant: « You b ***** ds.

« Tu as laissé Matt aller plus loin que moi. Qu’est ce qui ne vas pas chez toi? Incroyable.”

L’homme ne l’avait cependant pas et a crié: «Vous n’auriez pas dû laisser entrer Matt Hancock ici.

“C’est une honte absolue. Je ne peux pas croire que tu plaisantes à ce sujet.

Seann a tenté d’apaiser l’homme, qui était avec une autre femme, et lui a dit: “C’est un spectacle d’humour.”

L’homme et la femme sont alors sortis en trombe, lui criant en retour: «Ce n’est pas une comédie quand des membres de la famille sont morts, n’est-ce pas?

“Ce n’est pas une comédie.”

Un membre du public a déclaré au Sun que Matt, 44 ans, avait tenté d’ignorer l’incident mais avait semblé ébranlé.

Ils ont dit: “Ce fut un moment mortifiant pour Matt et Gina.

“Bien que Matt ait à peine bougé quand cela s’est produit, il avait l’air un peu choqué et secoué.

“Ce n’était clairement pas ce à quoi il s’attendait et évidemment ce n’était pas très agréable d’avoir quelqu’un criant sur lui quand il est sorti avec Gina.”

Seann a continué son set et a dit qu’il était horrifié par ce qui s’était passé.

Seann a ajouté: « Il est absolument furieux. Je ne peux pas le croire.

« Oh mon Dieu, Matt. Je vais aller dans un autre bar après le concert. C’est juste une comédie, détendez-vous les gens.

“Ce fut le moment le plus gênant que j’aie jamais vécu dans ma vie.

«Boy George est ici aussi. J’aurais dû commencer par ça. Mon erreur.

« Pour la prochaine heure s’il vous plaît… alors nous rentrerons tous à la maison. Personne n’a poignardé Matt, d’accord ? C’est important.”

La soirée était la première fois que Matt était vu en public depuis qu’il avait annoncé qu’il quittait la politique.

Matt, qui est arrivé troisième sur I’m A Celebrity et qui apparaîtra sur SAS: Who Dares Wins de Channel 4 l’année prochaine, a déclaré en ligne: “J’ai hâte d’explorer de nouvelles façons de communiquer avec des personnes de tous âges et de tous horizons.”