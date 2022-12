Matt Hancock de I’m A Celeb compte près d’un demi-million de livres cette année – voyez exactement comment il l’a récolté

Je suis une célébrité… Matt Hancock de Get Me Out Of Here a récolté près de 500 000 £ depuis le début de l’année, a-t-il été révélé.

Les archives montrent que le député a gagné de l’argent en apparaissant à la radio et à la télévision, en écrivant des articles et en prononçant des discours.

Matt Hancock a gagné près de 500 000 £ depuis le début de l’année[/caption]

Matt, 44 ans, facture jusqu’à 2 500 £ de l’heure pour son travail.

Les députés doivent déclarer tous leurs revenus extérieurs au registre des intérêts financiers des députés.

Et ses deux derniers paiements montrent que le mois dernier, ITN Productions a payé 1 000 £ pour une apparition au Andrew Neil Show, et 800 £ du King’s College de Londres pour une allocution.

Il a également pris 10 000 £ pour quatre heures de travail lorsqu’il s’est adressé à des banquiers et a obtenu 45 000 £ pour avoir participé à I’m Celebrity SAS: Who Dares Wins en septembre.

Le total des paiements de Matt s’élève à 69 000 £ et il doit encore déclarer ses frais estimés à 400 000 £ pour sa participation à I’m a Celebrity.

Depuis son passage dans la jungle, qui l’a vu terminer à la troisième place, l’ancien secrétaire à la Santé a confirmé qu’il démissionnerait de son poste de député lors des prochaines élections.

Cela vient après qu’il ait suscité la fureur en se dérobant à ses fonctions de député pour apparaître dans l’émission de téléréalité ITV1.

Matt s’est maintenant inscrit auprès de l’une des meilleures agences de parole du Royaume-Uni.

Il est dans les livres de Chartwell Speakers, aux côtés de Graham Norton et Michael McIntyre.

Son texte de présentation sur le site de l’entreprise dit: “En tant que secrétaire à la Santé, Matt a joué un rôle central dans la réponse du pays à la plus grande pandémie depuis plus de 100 ans.”

Matt a quitté le Cabinet en juin 2021 après avoir été surpris en train d’enfreindre ses propres règles de distanciation sociale en embrassant son assistante Gina Coladangelo, 44 ​​ans, dans son bureau.

Dans un extrait de son livre Pandemic Diaries: The Inside Story Of Britain’s Battle Against Covid, le député de West Suffolk a déclaré que dire à sa femme Martha qu’il avait triché était la “pire conversation de ma vie”.

Il a raconté se sentir “misérable” comme il l’a avoué, déclenché par un appel d’un journal qui a appris l’affaire.

Matt a déclaré que tomber amoureux de Mme Coladangelo “se sentait hors de mon contrôle”.

