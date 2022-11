Matt Hancock de I’m A Celeb banni du talk-show de Jonathan Ross alors que la star d’ITV le qualifie d ‘”horrible”

Matt Hancock de I’M A Celeb a été banni du talk-show de Jonathan Ross après que la star d’ITV l’ait qualifié d'”horrible”.

L’ancien secrétaire à la Santé est l’un des 11 visages célèbres qui participent à la série de cette année du programme.

L’émission de Jonathan The Jonathan Ross Show est sur nos écrans depuis 2011.

Au fil des ans, la star de la télévision a interviewé plus de 1000 célébrités sur 19 séries.

Et il semble que Matt, 44 ans, ne sera certainement pas le bienvenu sur son canapé.

Jonathan a dit au Sunday People : « Non, je ne le ferais pas. Ce n’est pas une célébrité.

“C’est un être humain horrible et je ne peux pas supporter que les gens n’assument aucune responsabilité pour leurs actes.”

Matt a été limogé de son poste de secrétaire d’État pendant la pandémie de coronavirus pour avoir enfreint les règles de Covid avec l’aide Gina Coladangelo.

Il est entré dans la jungle aux côtés du comédien Seann Walsh en tant que retardataire.

Au début de son passage dans la jungle, il a été élu pour à peu près tous les essais de Bushtucker et a réussi à ramener un nombre impressionnant de stars au camp.





Matt a dit au reste de ses co-stars qu’il “cherchait un peu de pardon” sur ce qui s’était passé pendant la pandémie.

Après qu’il a été révélé que le député avait enfreint ses propres règles après avoir eu une liaison, il a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé.

Le Royaume-Uni a été choqué lorsqu’il a été révélé qu’il devait être l’un des candidats de cette année sur I’m a Celebrity Get Me Out Of Here – une décision qui a conduit à sa suspension du parti conservateur.

Il a également été suspendu du whip du parti – une mesure disciplinaire au parlement qui signifie qu’il a été expulsé du Parti conservateur mais reste député.

Jonathan ne pardonne certainement pas ce qui s’est passé.

Parlant de la façon dont il a perdu le whip conservateur, Jonathan a ajouté : “Il était très mauvais quand il était au pouvoir et il est – remarquablement – encore pire maintenant qu’il n’en est plus !”

