Matt Hancock couvert de bave lors de son quatrième procès alors que les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose

Les fans de I’M A CELEB ont adoré voir Matt Hancock couvert de slime devant ses co-stars ce soir.

Cela survient après que l’ex-secrétaire à la Santé a été forcée de manger le vagin d’un mouton vendredi.

Rex

Rex

Il a déjà affronté le Beastly Burrow, dans lequel il a rampé dans des tunnels sombres et pataugé dans des boues, et le procès Tentacles of Terror, où il a été piégé dans une cage en forme de pieuvre partiellement submergée sous l’eau.

Le sinistre procès de samedi l’a vu rejoint par le beau gosse des Hollyoaks Owen Warner dans le procès à deux mains, inspiré du jeu télévisé à succès Qui veut gagner des millions?

Apprenant qu’il participerait, Matt, 44 ans, rigole : “C’était le résultat le plus prévisible, ça s’appelle avoir l’air idiot à l’antenne, ce sera moi alors !”

Pendant le procès, Matt était couvert de boue de la tête aux pieds alors que lui et Owen tentaient de se frayer un chemin à travers la tâche difficile.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB meilleurs potes Boy George emmène le copain I’m A Celeb de Matt Hancock alors que les fans repèrent une nouvelle bromance dans la jungle CHOISISSEZ ÇA Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose à propos de Boy George lors d’un essai alimentaire

Le duo avait l’air méconnaissable sous les tas de bave jetés dessus.

Un mélange de boue jaune, brune, blanche et verte éclaboussé sur la paire alors que leurs camarades de camp les regardaient alors qu’ils tentaient de gagner des étoiles pour leur repas du soir.

Réagissant sur Twitter, l’un d’eux a déclaré: “C’est plus satisfaisant de regarder Matt Hancock dans ce domaine que dans l’essai alimentaire.”

Un autre a déclaré: “J’adore regarder Matt se couvrir de merde.”

C’était la quatrième fois que Matt était chargé de faire face à un procès, mais de nombreux téléspectateurs souhaitent que les autres camarades de camp aient la possibilité d’obtenir du temps d’écran.





Un téléspectateur a déclaré: “@imacelebrity doit mettre en place une règle selon laquelle si vous êtes voté pour un essai, vous ne pouvez pas être voté pour le suivant, la même personne devient ennuyeuse encore et encore #ImACeleb”, a tweeté une personne.

Un deuxième a déclaré: «#ImACeleb doit changer les règles de vote où une célébrité ne peut pas avoir deux essais consécutifs. C’est tellement ennuyeux chaque année de voir la même personne les faire.

En savoir plus sur le soleil CONGELÉ Je suis une maman de 3 enfants – nous n’avons plus de chauffage depuis 7 semaines suite à une erreur de compteur du fournisseur LA MERVEILLE D’UNE SEULE POUSSÉE Les conducteurs sont ÉTONNÉS par le bouton “magique” qui dégivrera votre voiture en quelques secondes

Un troisième intervint : « S’il vous plaît, ne dites pas que Matt fera tous les essais ! Il est clairement voté uniquement parce que les gens veulent qu’il soit puni. Pas pour être divertissant.

“Bâillement… un autre procès pour Matt, ça devient sérieusement ennuyeux !” gémit un quatrième.

Rex

Rex