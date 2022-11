Matt Hancock couvert de bave et de plumes lors du dernier procès I’m A Celebrity

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock était couvert de bave et écorché de plumes et de crème anglaise alors qu’il participait à son quatrième défi sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

À la suite d’un vote public, l’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, et son camarade de camp Owen Warner, 23 ans, connu sous le nom de Romeo Nightingale à Hollyoaks, ont été choisis pour le procès de vendredi.

Ils ont vite découvert qu’ils feraient face à une version sur le thème de la jungle du jeu télévisé Who Wants To Be A Millionaire? intitulé Qui veut avoir l’air idiot à l’antenne ?

Apprenant qu’il participerait, Hancock a ri et a déclaré: «C’était le résultat le plus prévisible. C’est ce qu’on appelle avoir l’air idiot à l’antenne, ce sera moi alors.

Tous les camarades de camp ont regardé pendant que les co-hôtes Ant McPartlin et Declan Donnelly expliquaient qu’ils auraient besoin d’obtenir 11 étoiles pour nourrir tout le camp.

Le duo de présentation leur poserait six questions à choix multiples avec 60 secondes pour répondre à chacune, et l’aide de diverses lignes de vie.

Hancock et Warner ont été trempés dans de la sauce brune avant d’utiliser Ask The Hosts pour que McPartlin réponde correctement qui joue Sirius Black dans les films Harry Potter – Gary Oldman.

Ils n’ont pas réussi à deviner dans quelle ville australienne les frères Hemsworth sont nés, tandis qu’une autre question a été interrompue après que les camarades de camp qui regardaient ont tenté de donner la bonne réponse en toussant bruyamment.

Hancock et Warner ont ensuite appelé Sue Cleaver pour obtenir de l’aide en l’utilisant comme leur Phone A Friend pour une question concernant l’année du début de Coronation Street.

La star du savon était trempée pendant qu’elle prenait l’appel, avec Warner criant: “Laissez Sue tranquille!”

Le couple a continué à être bombardé de plumes, de crème anglaise et d’autres substances salissantes avant la fin du défi et on leur a dit qu’ils n’avaient obtenu que cinq des 11 étoiles.

Un Warner abattu a déclaré: “Je ne suis pas un homme heureux, je suis couvert de toutes sortes et nous n’avons que cinq étoiles. Il (Matt) allait bien jusqu’à ce que vous m’ayez dans son équipe.

L’épisode a également vu Boy George se souvenir d’être sorti avec sa famille en tant que jeune homme.

S’adressant à la présentatrice Charlene White, il s’est souvenu de ses premiers choix de mode en disant: “Ma mère disait (à mon père):” Regarde ce qu’il porte.

“Et mon père avait l’habitude de prendre son papier (et de le laisser tomber pour regarder) et de dire : ‘S’il veut se faire battre, qu’il sorte.’ Et c’était ça, tu sais ?

Interrogé par White si sa sexualité était une surprise pour ses proches, le chanteur a répondu : « Non. Mon père avait l’habitude de faire ce truc dans la voiture, il baissait la musique quand il allait faire une annonce.

«Mes frères allaient tous travailler, il était comme, radio en panne, il dit: ‘J’ai besoin de te parler de ton frère.’ Ils ont dit : ‘On sait, monte la musique.’ »

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! continue sur ITV à 21h.