Une souche mutée de coronavirus pourrait être à l’origine d’une augmentation rapide des infections à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, a suggéré aujourd’hui Matt Hancock.

Les experts britanniques ont jusqu’à présent identifié plus de 1000 cas confirmés de la variante, appelée VUI – 202012/01, a déclaré aujourd’hui le secrétaire à la Santé à la Chambre des communes.

Il y a eu des rapports de la souche dans au moins 60 régions d’autorité locale et on pense qu’elle est similaire à des variantes ultra-infectieuses parcourant l’Europe, a-t-il affirmé.

VUI – 202012/01 a été récupéré dans le Kent la semaine dernière lors de tests de routine par Public Health England (PHE) et les ministres ont été alertés de son existence vendredi.

Les scientifiques de PHE étudient la souche mutante dans un laboratoire gouvernemental de Porton Down pour voir si elle se comporte différemment de la version normale et prédominante du virus.

Les experts chercheront à savoir si la variante est plus infectieuse ou mortelle ou si elle aura un impact sur le vaccin de Pfizer. Il faut normalement environ deux semaines pour obtenir les résultats.

Mais M. Hancock a déclaré qu’il n’y avait « actuellement rien à penser » que la souche est plus mortelle ou susceptible de provoquer des symptômes graves que d’autres versions de la maladie, ajoutant qu’il est également « très peu probable » de résister aux vaccins.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur VUI 202012/01 – qui signifie Variant Under Investigation en décembre 2020 – ou d’où il provient.

Tous les virus mutent naturellement à mesure qu’ils se propagent dans les populations et les changements font normalement une différence minime dans la façon dont ils se comportent chez les humains.

De nombreux agents pathogènes évoluent pour devenir plus infectieux, ce qui les rend souvent moins mortels afin qu’ils puissent survivre plus longtemps et se propager à plus de personnes.

Des scientifiques indépendants ont déclaré qu’il était « trop tôt pour s’inquiéter ou non de ce nouveau varian » et qu’il serait « prématuré de faire des déclarations sur les impacts potentiels de la mutation virale » avant qu’elle n’ait été rigoureusement étudiée.

M. Hancock a déclaré aux députés aujourd’hui: « Au cours des derniers jours, grâce à notre capacité génomique de classe mondiale au Royaume-Uni, nous avons identifié une nouvelle variante du coronavirus qui pourrait être associée à une propagation plus rapide dans le sud-est de l’Angleterre.

«L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes. Nous avons actuellement identifié plus de 1000 cas de cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre.

«Bien que des cas aient été identifiés dans près de 60 zones d’autorités locales différentes et que leur nombre augmente rapidement. Des variantes similaires ont été identifiées dans d’autres pays au cours des derniers mois.

« Nous avons informé l’Organisation mondiale de la santé de cette nouvelle variante et Public Health England travaille dur pour poursuivre son analyse d’expert à Porton Down.

«Je dois souligner à ce stade qu’il n’y a actuellement rien qui suggère que cette variante soit plus susceptible de provoquer une maladie grave.

«Et le dernier conseil clinique est qu’il est très peu probable que cette mutation ne réponde pas à un vaccin. Mais cela montre que nous devons être vigilants et suivre les règles.

«Et chacun doit prendre sa responsabilité personnelle de ne pas propager ce virus.

Réagissant aux résultats, le professeur Jonathan Ball, virologue moléculaire à l’Université de Nottingham, a déclaré: « Les informations génétiques de nombreux virus peuvent changer très rapidement et parfois ces changements peuvent bénéficier au virus – en lui permettant de se transmettre plus efficacement ou de s’échapper. des vaccins ou des traitements – mais de nombreux changements n’ont aucun effet.

«Même si une nouvelle variante génétique du virus est apparue et se propage dans de nombreuses régions du Royaume-Uni et dans le monde, cela peut arriver purement par hasard.

« Par conséquent, il est important que nous étudions tous les changements génétiques au fur et à mesure qu’ils se produisent, pour déterminer s’ils affectent le comportement du virus, et tant que nous n’aurons pas effectué ce travail important, il est prématuré de faire des déclarations sur les impacts potentiels de la mutation du virus. ».

Le professeur Alan McNally, expert en génomique évolutive microbienne à l’Université de Birmingham, a ajouté: «Au cours des dernières semaines, quelques laboratoires de test PCR britanniques ont découvert cette nouvelle variante.

«Soutenu par le consortium COVID-19 Genomics UK (COG-UK) et par la génomique rapide, il a été identifié incroyablement rapidement.

« J’espère que le récit ici est à quel point notre surveillance a été incroyable pour ramasser cela. D’énormes efforts sont en cours pour caractériser la variante et comprendre son émergence.

«Il est important de garder une perspective calme et rationnelle sur la souche car il s’agit d’une évolution virale normale et nous nous attendons à ce que de nouvelles variantes apparaissent et disparaissent et émergent avec le temps.

« Il est trop tôt pour être inquiet ou non par cette nouvelle variante, mais je suis impressionné par les efforts de surveillance au Royaume-Uni qui ont permis que cela soit détecté si rapidement. »

Le seul but du virus est de se répliquer autant de fois que possible. De minuscules changements dans son ADN se produisent chaque fois qu’il se propage entre les personnes alors qu’il tente de permettre une plus grande croissance, une plus grande transmissibilité ou de s’échapper du système immunitaire.

Mais la plupart des changements ont peu ou pas d’effet et il se produit rarement une mutation qui atteint réellement l’un de ces objectifs. C’est un processus qui peut prendre des années, voire des décennies, avec la plupart des virus.

Mais certains, comme la grippe, mutent beaucoup plus rapidement, c’est pourquoi un vaccin antigrippal différent est créé chaque année pour protéger des millions de personnes contre différentes souches.

Les experts ne savent toujours pas à quelle vitesse le SRAS-CoV-2 mute, mais le consensus a été que ce processus est plus lent que la grippe, comme c’est le cas avec d’autres coronavirus saisonniers.

Une autre mutation de Sars-Cov-2, appelée D614G, a été identifiée au cours de l’été et est toujours en plein essor en Europe, aux États-Unis et dans certaines régions d’Asie.

Il On pense que le virus est plus infectieux mais moins mortel, ce qui, selon les chercheurs, est à l’origine des faibles taux d’hospitalisation et de mortalité pendant les mois les plus chauds.

Une souche différente – appelée Cluster 5 – qui est apparue chez le vison à l’automne était à craindre pour rendre les vaccins moins puissants après avoir été jugée résistante aux anticorps,

On craignait que le Cluster 5 ne puisse passer outre les nouveaux vaccins prometteurs Covid-19, qui agissent en stimulant une réponse anticorps.

Les autorités ont verrouillé des pans du nord du Danemark où la souche est originaire et ont ordonné l’abattage de 17 millions de visons pour écraser la variante avant qu’elle ne se généralise.